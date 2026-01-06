Cristiano Bergodi surprinde după ce U Cluj a fost învinsă în primul amical al iernii: „Nu am nevoie de jucători”. Ce a declarat despre lupta pentru play-off

ADVERTISEMENT

Universitatea Cluj a cedat cu 1-2 în primul amical disputat în Antalya, contra celor de la Fatih Karagumruk, grupare care ocupă ultimul loc în prima divizie din Turcia. La final, antrenorul Cristiano Bergodi a analizat partida, dar și lupta pentru calificarea în play-off. Tehnicianul a făcut o afirmație surprinzătoare cu privire la perioada de mercato.

Cristiano Bergodi, declarație surprinzătoare după U Cluj – Fatik Karagumruk 1-2

Cristiano Bergodi a afirmat că nu mai are nevoie de jucători, fiind mulțumit de lotul actual al Universității Cluj. „Eu nu dau afară pe nimeni, am încredere în acest grup. Sunt mulțumit, am făcut 8 rezultate bune, în afară de meciul cu FCSB (n.r. eșec cu 0-2). Echipa e pe un drum bun. Vom vedea ce se va întâmpla în partea a doua a sezonului, avem un program teribil.

ADVERTISEMENT

Cred că băieții sunt conectați, s-au antrenat bine, mi-a plăcut și acest meci. În acest moment nu am nevoie de jucători, am nevoie de liniște, să muncim pe teren cum am făcut-o în cele două luni de când am venit. Eu sunt mulțumit de acest grup, de acești jucători. Nu am nevoie de cine știe ce”, a afirmat antrenorul italian.

Experimentatul tehnician a analizat și : „Pentru primul meci amical a fost bine, ținând cont de faptul că am făcut 5 antrenamente în două zile și jumătate. Cred că băieții s-au descurcat bine”. U Cluj a fost condusă cu 2-0, reușind să reducă din diferență în repriza secundă, prin Andrei Gheorghiță.

ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi a analizat lupta pentru calificarea în play-off

După 21 de etape, Universitatea Cluj ocupă locul 7 în Superliga, fiind la egalitate de puncte (33) cu Oțelul, grupare care ocupă ultimul loc de play-off. Până la finalul sezonului regulat, „șepcile roșii” vor avea un program infernal, urmând a le întâlni pe Dinamo, Rapid, FC Argeș, FC Botoșani, Oțelul și FCSB, dar și pe rivala din oraș, . Cristiano Bergodi a analizat lupta pentru play-off.

ADVERTISEMENT

„Sunt 4-5 echipe, e foarte greu, dar e un lucru bun, se joacă, vor fi meciuri directe. Noi ne gândim la play-off, dar nu e un obiectiv trasat de conducători pentru mine de când am venit aici. În inima noastră ne gândim să ajungem în play-off. Avem șansa de a lupta în aceste 9 finale. Când am venit, echipa avea puține puncte și nu era ușor. Cred că avem șanse de a ajunge în play-off, dar luptăm alături de celelalte echipe, șansele sunt egale.

(n.r. simțiți că e momentul ca U Cluj să o depășească pe CFR și să fie principala echipă din oraș?) Nu. CFR e un club mare, care a câștigat titluri în ultimii ani. Cred că vor face o treabă bună cu Pancu. Pun și CFR în lupta pentru play-off. Au șanse, au un antrenor bun, un grup valoros de jucători, un lot competitiv. Va fi o luptă incredibil de strânsă.

ADVERTISEMENT

(n.r. ce vă doriți în 2026?) Îmi doresc un loc în play-off, să fac ceva bun pentru U Cluj, pentru a construi o echipă mai bună. Sunt mulțumit de ceea ce am găsit la echipă, dar 2026 e un an întreg, sper să fac o echipă foarte bună, care să se întoarcă în cupele europene”, a spus antrenorul italian.

Pe cine vede Cristiano Bergodi drept principala favorită la titlu în Superliga

Cristiano Bergodi e de părere că actualul lider, , are prima șansă la câștigarea titlului în Superliga: „Le vom întâlni în ianuarie pe Dinamo și Rapid, dar Craiova mi s-a părut echipa cea mai importantă, după cum a jucat la noi, la Cluj (n.r. meci încheiat la egalitate, 0-0). FCSB mi-a plăcut, e singurul meci pe care l-am pierdut, au un lot competitiv, cred că vor intra și ei în play-off. Cu tot respectul pentru celelalte echipe, Craiova mi se pare cea mai bună echipă”.

7 victorii a înregistrat Universitatea Cluj în toate competițiile sub comanda lui Cristiano Bergodi

18 ianuarie este data la care „șepcile roșii” vor disputa primul meci oficial din acest an, pe terenul lui Dinamo