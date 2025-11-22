Sport

Cristiano Bergodi surprinde după UTA – U Cluj 0-2: ”Nu mi s-a impus asta”

Cristiano Bergodi a fost entuziasmat după victoria din meciul UTA - U Cluj 0-2. Ce a spus, de fapt, tehnicianul italian și ce obiective are la formația studențească.
Traian Terzian
22.11.2025 | 18:48
Cristiano Bergodi surprinde dupa UTA U Cluj 02 Nu mi sa impus asta
Cristiano Bergodi a vorbit de play-off după UTA - U Cluj 0-2. Sursă foto: Leczki Jozsi/SPORT PICTURES
”Șepcile roșii” au obținut în partida UTA – U Cluj 0-2 a treia victorie în patru etape cu Cristiano Bergodi la timonă și s-a apropiat de locurile de play-off. Cum vede tehnicianul bătălia pentru Top 6.

Cristiano Bergodi jubilează după UTA – U Cluj 0-2

Imediat după încheierea întâlnirii de la Arad, din etapa a 17-a a SuperLigii, antrenorul Universității Cluj a fost extrem de bucuros de victoria obținută pe un teren dificil, dar este conștient că echipa sa trebuie să progreseze în continuare.

”Bucurie mare. Era greu să câștigi aici la Arad, au bătut Craiova. E o echipă bună, însă noi ne-am adaptat imediat la atmosferă. Prima repriză a fost foarte bună. Am dat al doilea gol prin Cristea și am închis meciul. Jucătorii au făcut un meci foarte bun astăzi, nu sunt doar 3 puncte, sunt mai multe puncte.

Se poate juca mult mai bine. Am făcut acțiuni foarte bune, am dat două goluri și nu am primit niciunul. Jucătorii prind încredere, pentru moment sunt mulțumit. Astăzi a fost un meci foarte greu, îi felicit din nou pe băieți”, a declarat Bergodi, conform Digi Sport.

Bergodi, adevărul despre obiectivul pe care îl are la U Cluj

Tehnicianul italian a ținut să precizeze că nu i s-a fixat ca obiectiv calificarea în play-off în momentul în care a venit să-l înlocuiască pe Ioan Ovidiu Sabău și a analizat sosirea în club a Răzvan Zamfir, informație oferită în exclusivitate de FANATIK.

”Nu mi s-a impus prezența în play-off. Eu sunt critic cu mine, mă bucur că m-au chemat aici. Când am venit aici m-am gândit mereu să câștig fiecare meci. Jucătorii erau cu moralul scăzut. Acum avem un meci foarte greu cu Craiova. Eu la Craiova am fost foarte, foarte bine, erau condiții bune acolo. A trecut timpul de atunci când am ratat titlul cu ei.

(n.r. – Răzvan Zamfir, noul director al clubului). Am ținut întotdeauna legătura. E o persoană foarte bună, mă bucur că a venit. Îl cunosc ca persoană. În 2016 el m-a chemat la Bari. Mă bucur pentru el, avem o relație bună, e o persoană competentă”, a spus Cristiano Bergodi.

Clasament SuperLiga

Odată cu victoria obținută în partida din deplasare cu UTA, U Cluj a ajuns la 9 puncte strânse sub comanda lui Cristiano Bergodi și bate cu putere la porțile play-off-ului, deși la un moment dat părea că nu va mai avea forța să revină.

Cristiano Bergodi UTA - U Cluj 0-2 clasament SuperLiga

Program U Cluj în 2025

”Șepcile roșii” visează cu ochii deschiși că vor ajunge pe loc de play-off până la sfârșitul acestui an, iar acest lucru este realizabil ținând cont că 3 din ultimele 4 jocuri din 2025 le vor disputa pe teren propriu.

  • U Cluj – Universitatea Craiova (etapa 18)
  • U Cluj – FC Hermannstadt (etapa 19)
  • Petrolul – U Cluj (etapa 20)
  • U Cluj – Farul (etapa 21)
