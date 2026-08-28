Cristiano Bergodi, taxat după ieșirea nervoasă de la meciul cu Dinamo: „E a doua oară! Nu are nicio scuză”

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Ieșirea nervoasă a lui Cristiano Bergodi a fost dezbătută în studioul FANATIK SUPERLIGA, iar fostul fotbalist Sabin Ilie nu înțelege de ce Bergodi nu își poate stăpâni aceste ieșiri nervoase. Italianul a mai avut un incident similar în februarie, în derby-ul dintre CFR și Universitatea Cluj, când a sărit la gâtul lui Andrei Cordea.

Sabin Ilie nu-l iartă pe Cristiano Bergodi pentru ieșirea nervoasă de la finalul meciului cu Dinamo, de la București

„El putea să facă semn, domnule mă înjură. Venea stewardul și îi scotea afară. Când înjură un stadion nu poți să scoți stadionul, dar aici puteai să spui, domnule să iei măsuri, mă scuipă. E a doua oară, nu prima oară. N-are nicio scuză”, a remarcat Sabin Ilie.

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Prezent și el în studio, antrenorul Eugen Neagoe nu a fost atât de vehement, însă e de părere că în astfel de situații un antrenor nu trebuie să intre în conflict cu suporterii. Asta, pentru că uneori oamenii din tribune trăiesc altfel meciurile și pot spune lucruri pe care mai apoi le regretă.

„Nu am fost niciodată eliminat că am avut discuții cu oamenii din tribună. Cred că am avut și eu situații, chiar împotriva lui Dinamo pe Arcul de Triumf. Dacă nu greșesc, o dată în Giulești. Nu știu dacă a fost la fel, nu am ripostat, doar le-am bătut obrazul celor doi. Găsești oameni, nu mai știu ce. În Giulești era 1-1. Mi-a zis băi, ce joc e ăsta. Păi învață-mă tu atunci ce să fac. Echipa când nu câștigă echipa pe care o susțin…

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Nu m-am apucat cu ei să fiu eliminat. . Am văzut meciul, nu știu ce l-a supărat pe el așa tare. Am văzut declarații, nu pot să spun că am avut un joc undeva, să dau exemplu că n-are rost. N-am fost jignit să vină să înjure de familie”, a explicat Neagoe.

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Eugen Neagoe și-a adus aminte de un meci Rapid – Craiova care s-a lăsat cu un scandal monstru din cauza fanilor

Mai mult, antrenorul și-a adus aminte de vremurile de după Revoluție, când meciurile tari erau mereu predispuse la incidente, cum a fost și cazul unui meci dintre Rapid și Universitatea Craiova, când publicul giuleștean chema minerii pentru a-i „scoate din stadion” pe olteni.

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„Eu nu aș putea să fac treaba asta. Oamenii acum, suntem în 2026. E altceva. Nu mai este ce era pe vremuri. Eram jucător, imediat după Revoluție am jucat în Giulești. Am câștigat și am stat după meci patru ore în vestiar, nu puteai să ieși.

Era după iunie 90. Tot stadionul în picioare striga să vină minerii, să scoată oltenii. A fost meciul la discreția noastră, dar am plecat după patru ore și ceva, am ieșit din vestiar pe sub Tribuna 1, pe undeva în stradă și am fugit rapid în scara unui bloc. Acolo a venit autocarul Rapidului”, și-a adus aminte Neagoe.

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