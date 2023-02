Cristiano Bergodi ține cu Lazio în dubla cu CFR Cluj din Conference League: „Sunt suporter de mic copil, iar acest sentiment nu are cum să dispară”

, iar Cristiano Bergodi este fără doar și poate fanul numărul unu al „lazialilor”.

Cristiano Bergodi, o viață alături de Lazio Roma: „Este greu de spus în cuvinte, este un stil de viață”

Antrenorul italian speră să fie prezent în Gruia : „Mi-ar plăcea foarte mult, dar nu știu dacă voi ajunge la meci. Pe Stadio Olimpico în mod sigur nu am cum, poate la Cluj, dar totul depinde de programul echipei mele. Sunt suporter Lazio de mic copil, iar acest sentiment nu are cum să dispară”.

Cristiano Bergodi a jucat 7 ani pentru Lazio, însă e suporter al echipei încă de acum jumătate de secol: „Este un stil de viață să fii suporterul acestei echipe. Am și jucat împotriva Lazio, cu Pescara, dar culorile alb și celeste (n.r. albastru deschis) sunt ceva particular în inima mea.

La vârsta de 8 ani, când am mers prima oară pe stadion. Tata m-a dus pe Stadio Olimpico, la meciul Lazio – Bologna, și când am intrat la peluză am rămas impresionat. Stadionul era plin de suporteri, o atmosferă extraordinară și atunci m-am îndrăgostit instantaneu de Lazio, mai ales că și tata era suporterul acestei echipe”, a spus fostul fundaș central la .

Cristiano Bergodi, amintiri de vis de la Lazio. Cum a fost la meciul de debut

Cristiano Bergodi nu va uita niciodată ziua în care a debutat la Lazio: „Îmi aduc aminte că am jucat pe Stadionul Flaminio, Olimpico era în renovare fiindcă peste un an acolo se desfășura Campionatul Mondial. Am îmbrăcat pentru prima oară tricoul echipei într-un meci de Cupă, cu Bologna. Atunci jucam fundaș dreapta și să port tricoul lui Lazio a fost un vis împlinit”.

Și stoperul care a visat toată copilăria să ajungă la Lazio a devenit una dintre legendele clubului: „Așa cum am mai spus, era un vis împlinit ca după ce ai fost suporter, să devii jucătorul și mai apoi căpitanul echipei tale de suflet într-o perioadă în care campionatul italian era unul foarte puternic, cu mulți jucători de calitate.

Era un sentiment aparte pentru noi, care ne-am născut în Roma sau în împrejurimile Romei, să joci în tricoul Lazio. Eram suporter pe teren. Este greu de spus în cuvinte, este un stil de viață. Clubul a trecut prin multe situații grele, dar din aceste suferințe au ieșit lucruri frumoase, iar suporterii au fost întotdeauna lângă echipă, nu au contestat-o, sunt uniți”.

Cristiano Bergodi, 13 derby-uri în teren cu AS Roma: „Ceva indescriptibil de frumos”

Pentru Lazio, rivalitatea cea mai mare este fără doar și poate cu AS Roma: „Pentru mine derby-urile erau cele mai frumoase meciuri. Erau fascinante. Am jucat 13 derby-uri, am ratat numai unul. Vă pot mărturisi că este ceva indescriptibil de frumos, îţi oferă emoţii unice, mai puternice decât la un meci cu Milan sau Juventus.

Când mergeam cu autocarul pe Via Gladiatori spre stadion, toți suporterii Romei ne făceau gesturi, era un spectacol. Sunt niște amintiri pe care n-o să le pot uita, îmi aduc aminte de parcă era ieri. Am numai amintiri plăcute de la derby. Atmosferă incendiară, galeriile fac scenografie, te încărcai cu emoții de nedescris”.

Cristiano Bergodi are însă o amintire mai specială când vine vorba de derby-ul din „Cetatea Eternă”: „Cea mai frumoasă amintire o am de la derby-ul din 1995. În tur pierdusem 0-3, după care suporterii Romei ne-au luat la mișto, aşa că trebuia să ne luăm revanşa. În retur, pe 24 aprilie 1995, am bătut Roma cu 2-0. Am jucat mai pragmatic, iar la primul gol am participat și eu, i-am dat lui Casiraghi o pasă de gol. Era o bucurie mare, a fost foarte frumos”.