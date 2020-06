Cristiano Bergodi trage un semnal de alarmă înainte de meciul cu Astra: “Lipsește ceva la echipă”

Așa cum ar fi trebuit să fie și săptămâna trecută, Universitatea Craiova deschide etapa din play-off. De această dată, pe „Ion Oblemenco” vine Astra Giurgiu, formație care nu a primit licență UEFA pentru sezonul următor.

Cristiano Bergodi va debuta pe banca tehnică a Universității Craiova și speră ca primul meci al său să fie de bun augur, iar „juveții ”să facă un meci bun pentru a continua să spere la câștigarea campionatului.

Chiar dacă pleacă ca favorită, Știința nu trebuie să lase garda jos. Bergodi trage un semnal de alarmă și spune că echipa ar avea nevoie de cel puțin două meciuri oficiale pentru ca elevii săi să fie într-o formă fizică foarte bună.

Bergodi își pune elevii în gardă pentru partida cu Astra Giurgiu și trage un semnal de alarmă

Înainte de partida care va consemna debutul oficial pe banca Universității Craiova, Cristiano Bergodi a răspuns întrebărilor venite din partea jurnaliștilor. Chiar dacă Astra pleacă cu șansa a doua în meciul de pe „Ion Oblemenco”, tehnicianul italian își capacitează jucătorii pentru a fi gata de primul duel oficial după aproximativ trei luni: „Meciul cu Astra este foarte important pentru că este începutul nostru în campionat și vrem să câștigăm cele 3 puncte. Sper să facem un meci bun din toate punctele de vedere. Eu consider că fiecare echipă trebuie tratată la fel, cu determinare, cu dorință și nu trebuie niciodată să subestimezi un adversar. Astra a jucat un meci cu Gazul, eu cred că ei au jucători buni și un antrenor foarte bun și trebuie să fim pregătiți.

Ar fi super dacă începem cu dreptul campionat, pentru că așa vom fi angrenați în lupta pentru primele locuri. Eu cred că nu va conta că Astra nu poate să joace în cupele europene. Au fotbaliști profesioniști și nu văd de ce ar juca relaxat. Trebuie să avem respect față de orice echipă. Nu vreau ca băieții mei să gândească faptul că giurgiuvenii vor fi relaxați.

Bergodi recunoaște că echipa sa mai are nevoie de îmbunătățiri pentru a ajunge la capacitatea maximă, dar are încredere în băieții săi: Nu cred că suntem 100% pregătiți fizic, ne trebuie două meciuri oficiale pentru a regla echipa. În această săptămână, jucătorii s-au antrenat foarte bine și sperăm să jucăm la fel de bine.

Lipsește ceva la echipă, dar nu pot să spun ce. Sunt lucruri care trebuie îmbunătățite și sper ca băieții să înțeleagă foarte repede ce vreau de la ei. Am un lot cu jucători foarte buni, cu un nivel tehnic foarte bun și nu mi-e frică de nimic. Eu lucrez în fiecare zi fazele defensive. De oicei, un antrenor are nevoie de timp pentru a regla lucrurile. Dacă nu vor fi greșeli individuale, eu zic că va fi foarte bine. Nu vreau să se vorbească de fundași, toată echipa trebuie să facă și de apărare. Trebuie să avem continuitate pe ambele faze.

Mihai Bălașa recunoaște că este sezonul cu cele mai multe greșeli individuale

Universitatea Craiova a pierdut puncte importante în acest sezon din cauza greșelilor individuale ale jucătorilor. Defensiva este punctul nevralgic al jocului Științei, dar Mihai Bălașa speră ca lucrurile să fie remediate de Cristiano Bergodi, fost fundaș legendar al echipei Lazio Roma. În acest sezon, Bălașa recunoaște că a comis cele mai multe greșeli individuale din carieră: „Nu am nicio revanșă să iau după greșeala din campionat cu ei, eu sper doar să câștigăm. O să luăm fiecare meci în parte, nu ne gândim deja la meciurile cu Botoșani sau CFR. Nu simțim neapărat o presiune, toate cele 8 meciuri sunt foarte importante, o să luăm totul pas cu pas. Am lucrat ambele faze la antrenamente, mister a venit de puțin timp și a trebuit să lucrăm mult.

Cred că avem un grup foarte unit, foarte puternic și sperăm să facem lucruri frumoase. Ne dorim să nu mai avem greșeli individuale, iar campionatul se câștigă cu o apărare bună, dar o defensivă bună începe din atac. Nu am mai avut niciun sezon cu atât de multe greșeli personale, dar consider că au fost benefice și am avut de învățat din ele”, a declarat Mihai Bălașa înainte de duelul cu echipa lui Bogdan Andone.

În sezonul regulat, Universitatea și Astra și-au împărțit victoriile. Pe 23 august 2019, Știința a obținut cele trei puncte, după ce a învins cu 1-0, grație golului marcat de Nicușor Bancu, în minutul 69. Cu același scor a câștigat și echipa giurgiuveană, în retur. Pe stadionul „Marin Anastasovici”, Denis Alibec a înscris unicul gol al partidei.

Sezonul viitor nu o va prinde pe Astra Giurgiu în competițiile europene, chiar dacă Budescu și compania vor duce echipa pe un loc care să le permită accesul, întrucât giurgiuvenii nu au primit licența UEFA. În acest moment, Craiova este la 4 puncte distanță de Astra, însă are de recuperat un handicap de 7 puncte față de CFR Cluj, însă oltenii au un meci mai puțin.

De remarcat ar fi că Universitatea Craiova are trei meciuri extrem de importante. Dacă Bancu și compania reușesc să câștige următoarele trei meciuri, Astra, Botoșani și cel cu CFR, oltenii ar putea trece pe primul loc, dar cu condiția ca echipa din Gruia să piardă duelul cu Botoșani și, bineînțeles, partida cu Universitatea Craiova, de pe teren propriu.