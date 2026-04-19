Cristiano Bergodi, tras la răspundere după Dinamo – U Cluj 2-1 pentru o decizie tactică: ”Să treacă peste supărare”

Cristiano Bergodi a suferit primul eșec din play-off în meciul Dinamo - U Cluj 2-1. Ce decizie tactică i se reproșează, de fapt, tehnicianului italian.
Traian Terzian
19.04.2026 | 07:00
Cristiano Bergodi, pus la zid după Dinamo - U Cluj 2-1 din cauza unui jucător.
După o serie de 10 victorii la rând ”șepcile roșii” au suferit un eșec în partida Dinamo – U Cluj. Cristiano Bergodi (61 de ani) a ales să folosească aceeași echipă de start ca și în succesul categoric cu Universitatea Craiova, dar decizia s-a dovedit a fi neinspirată.

Ce i se reproșează lui Cristiano Bergodi după Dinamo – U Cluj 2-1

La finalul întâlnirii de pe Arena Națională, din etapa a 5-a a play-off-ului SuperLigii, fostul internațional Gabi Balint i-a reproșat antrenorului italian că l-a lăsat pe banca de rezerve pe Dan Nistor, un jucător care are capacitatea să ordoneze jocul ofensiv al lui U Cluj.

”E o problemă care se întâmplă la Cluj. Văd că Nistor e lăsat la o parte și eu cred că ăsta e un lucru rău pe care-l face Bergodi. A avut acea ieșire. Dacă U Cluj vrea să aibă succes, el trebuie folosit. Nistor e un jucător foarte important, mai ales în organizarea jocului de atac. Astăzi (n.r. – cu Dinamo), ar fi trebuit să-l introducă.

A intrat meciul trecut și a marcat. Dacă e supărare, nu e bine, pentru că e contra echipei. Trebuie să aibă o discuție clară și să treacă peste supărare. E un jucător foarte important și trebuie folosit. Aici e Craiova peste U Cluj. Craiova joacă mai mult, atacă mai mult, își dorește mai mult. Clujul se apără, face contraatac”, a declarat Balint, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

S-a rupt lanțul de iubire între Bergodi și Nistor

Titularizat în victoria din Giulești împotriva Rapidului, scor 2-1, din etapa a 3-a a play-off-ului, Dan Nistor a fost înlocuit chiar înainte de pauză din considerente tactice. Accidentarea lui Alin Chinteș, jucătorul pentru regula U21, l-a obligat pe Cristiano Bergodi să facă o dublă înlocuire, să schimbe sistemul și a decis scoaterea din teren a veteranului de la mijlocul terenului.

Nistor nu și-a ascuns frustrarea după schimbare, și-a dat nervos bandajele de la încheieturile mâinilor și a ieșit de pe teren fără să dea mâna cu antrenorul italian. Mai mult, mijlocașul a șutat violent într-o sticlă de pe margine și a plecat direct la vestiare.

După această ieșire nervoasă, Dan Nistor a fost trecut pe banca de rezerve. El a intrat abia în minutul 80 al jocului cu Universitatea Craiova, dar a înscris golul de 4-0. Chiar și așa, nu a fost titularizat la duelul cu Dinamo. Mai mult, de această dată italianul nici nu a apelat la serviciile lui.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
