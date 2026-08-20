Cristiano Bergodi, ultimele detalii despre situația lui Jovo Lukic! Ce se întâmplă cu atacantul care ar fi ratat un transfer din cauza unor probleme cardiace

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Jovo Lukic (27 de ani) a fost aproape de un transfer la formația egipteană Pyramids FC, însă mutarea a căzut, iar presa din țara africană a scris că fotbalistul bosniac are probleme cardiace. Atacantul a primit două zile libere din partea lui U Cluj după ratarea transferului, iar antrenorul Cristiano Bergodi (61 de ani) a dezvăluit că acesta a revenit la echipă înainte de meciul cu Dinamo.

Jovo Lukic a revenit la antrenamentele lui U Cluj

La conferința de presă premergătoare meciului dintre Dinamo și U Cluj, care se va disputa sâmbătă, de la ora 21:30, în Capitală, Cristiano Bergodi a anunțat că Jovo Lukic a revenit în programul echipei după transferul ratat la Pyramids FC. „E adevărat legat de faptul că Jovo a rămas cu noi și eu mă bucur foarte mult, pentru că știți cât îl respectăm pe acest jucător.

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A revenit în programul echipei. E un băiat și de caracter. Mă bucur că a rămas cu noi”, a afirmat tehnicianul italian. Lukic a evoluat în 3 jocuri pentru Universitatea Cluj în acest sezon și a reușit să marcheze de două ori, în „dubla” din preliminariile Conference League contra lui Brann. .

Suferă Jovo Lukic de probleme cardiace?

După ce , presa din Egipt a anunțat că bosniacul ar avea probleme cardiace, acesta fiind motivul pentru care gruparea africană nu a completat mutarea. „Pyramids a renunțat la finalizarea transferului lui Lukic deoarece jucătorul suferea de probleme cardiace, fapt ce a determinat clubul să abandoneze ideea de a-l legitima”, au notat cei de la .

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Informația a fost negată vehement de președintele lui U Cluj, Radu Constantea. „O informație falsă și care nu are niciun suport. Chiar nu are nicio legătură. Într-adevăr, au fost negocieri destul de avansate cu cei de la Pyramids, dar lucrurile s-au blocat. Cred că erau în discuții și cu alte cluburi pentru alți atacanți și s-au reorientat”, a declarat acesta pentru .