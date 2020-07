Cristiano Bergodi vede și o parte bună în amânarea meciului cu Astra: „A fost bine că ne-am oprit cu antrenamentele”

Deplasarea de la Astra Giurgiu nu se anunță deloc ușoară pentru Universitatea Craiova. Cu Budescu și Alibec în echipă, trupa lui Bogdan Andone va fi o „nucă” grea pentru „juveți”.

Dacă Știința reușește să câștige la Giurgiu, iar CFR Cluj nu va obține cel puțin 4 puncte cu FC Botoșani și FCSB, oltenii se pot încununa campioni încă înainte de ultima etapă.

Totuși, antrenorul Științei anunță că jucătorii săi trebuie să rămână concentrați și consideră că duelul cu CFR Cluj va fi cel care va decide campioana. Bergodi a văzut și o parte bună în pauza cauzată de cazurile de COVID-19 de la echipă

Cristiano Bergodi vede partea bună în ceea ce s-a întâmplat la Universitatea Craiova în ultima săptămână

Înainte de jocul de miercuri seară, de la ora 21:30, cu Astra Giurgiu, antrenorul Cristiano Bergodi a oferit câteva declarații. Cu o victorie pe stadionul „Marin Anastasovici” și cu un joc al rezultatelor favorabil Științei, oltenii ar putea câștiga titlul chiar înainte de duelul cu CFR Cluj. Totuși, tehnicianul italian vede o bătălie finală pe arena din Bănie:

„Avem un meci foarte important mâine seară, dar nu e decisiv. Din punctul meu de vedere, partida cu CFR Cluj, de luni, va fi cel care va decide campioana. Băieții stau bine, din păcate, ne-am oprit cu antrenamentele două-trei zile, dar eu consider că a fost bine că ne-am oprit, întrucât am jucat mult în această perioadă, am acumulat, au fost și probleme și e bine că a existat o pauză.

După ce am revenit, jucătorii s-au pregătit foarte bine, sunt concentrați, motivați și ei știu că trebuie să mențină vie șansa aceasta, visul de a ajunge campioni, dar acum trebuie să ne gândim la meciul cu Astra, întrucât este un meci foarte greu”, a spus Cristiano Bergodi.

Trei oameni din staff-ul tehnic al Universității Craiova au fost testați pozitiv cu COVID-19. Team-managerul Lucian Pretorian, antrenorul secund Gheorghe Ciurea și preparatorul fizic Cornel Blejan sunt internați la spital, dar starea lor este una bună: „Toți cei trei colegi ai noștri din staff depistați pozitiv sunt asimptomatici și se simt bine atât fizic, cât și psihic. Le dorim însănătoșire grabnică și îi așteptăm cât mai repede lângă echipă”, stă scris în comunicatul clubului din Bănie.

Astra Giurgiu – Universitatea Craiova îl va avea la „centru” pe Andrei Chivulete, în timp ce arbitri asistenți au fost delegați Mircea Orbuleț (București) și Andrei Constantinescu (București). Arbitru de rezervă va fi Adrian Cojocaru (Galați). Comisia Centrală a Arbitrilor l-a desemnat pe Iosif Olah (Sfântu Gheorghe) ca observator pentru acest joc.

Toate gândurile către titlul cu numărul 5: „Să devină viu visul câștigării campionatului”

„Suntem cu voi / Vă urmăm prin vânt și ploi / Faceți-ne-o bucurie / Aduceți titlul în Bănie” reprezintă cântecul de luptă al oltenilor în aceste momente. Universitatea Craiova este la patru puncte de CFR Cluj, dar ardelenii au un meci mai puțin jucat, iar în ultima etapă, stadionul „Ion Oblemenco” va găzdui derby-ul sezonului: „Vrem să vedem aceeași echipă, aceeași determinare, aceeași hotărâre observată la ultimele partide, la toate partidele din play-off.

Să devină vie speranță, visul ăsta de-l trăim în fiecare zi. Sunt atașat de fenomenul Craiova și sunt în stare să fac niște sacrificii. E un sacrificiu pe care îl facem și noi, să nu ne ducem să vedem un antrenament, să nu stăm lângă ei. Dacă astea sunt situațiile…”, a spus președintele Craiovei, Sorin Cârțu, la DigiSport.