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Nicolae Stanciu este noul jucător al Universității Cluj, așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate încă de acum multe luni. Fotbalistul și-a încheiat aventura în China și a ales să meargă la Cluj-Napoca, unde va evolua cu numărul 21 pe tricou și mai ales sub comanda lui Cristiano Bergodi. Tehnicianul italian a reacționat după venirea internaționalului român și, de acum, vrea cu orice preț să câștige cel puțin un trofeu.

Cristiano Bergodi, încântat de venirea lui Nicolae Stanciu la U Cluj

U Cluj joacă vineri, 27 octombrie, acasă contra lui Sepsi, în etapa 17 din SuperLiga. Înaintea confruntării de pe teren propriu, Cristiano Bergodi a vorbit și despre la echipa sa, după cum FANATIK anunțase în exclusivitate cu mult timp înaintea realizării mutării. Italianul este deosebit de încântat după ce internaționalul român a semnat oficial cu „Șepcile Roșii”. „Sunt bucuros de această veste. Clubul a făcut o treabă foarte bună, conducătorii noștri. E un jucător care va fi cu noi la începutul lui ianuarie, în cantonament. Acum se reface puțin, pentru că are o mică accidentare și noi suntem toți mulțumiți de ceea ce a făcut staff-ul, de ceea ce a făcut clubul, pentru că este o achiziție importantă.

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Au adus un jucător cu personalitate, un lider, un jucător care a câștigat titluri. Ce pot să spun eu despre Nicolae Stanciu? (râde). Știe toată lumea! Pentru noi este un plus și vom vedea când reîncep ultimele 10 meciuri din sezonul regulat ce vom face cu el, începând din cantonament, când va fi cu noi. Am stat de vorbă 5 minute cu el, e normal, mi se părea corect din partea antrenorului să-l salute și să-i spun bun venit în România!”, a spus inițial Cristiano Bergodi.

Cristiano Bergodi a înțepat rivalele din SuperLiga după ce Nicolae Stanciu a ales-o pe U Cluj

„decarul” naţionalei a decis să se întoarcă acasă. Cristiano Bergodi nu a fost prea interesat de numele rivalelor și a mărturisit că se bucură mai mult pentru lovitura dată de clubul său. „Nu știu dacă s-au supărat sau nu (n.r. celelalte cluburi). Nu mă interesează prea mult. Mă bucur că a venit la noi. E o lovitură importantă din punct de vedere al imaginii clubului, pentru că, încet, încet clubul stă acolo sus, de trei ani”, a mai spus Bergodi.

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Cristiano Bergodi vrea să câștige un trofeu cu U Cluj după venirea lui Nicolae Stanciu

Tehnicianul a mai amintit de Cupa pierdută sezonul trecut la penalty-uri în fața Universității Craiova. Italianul vrea să se răzbune în acest sezon, mai ales după alăturarea lui Stanciu în echipa lui U Cluj. „Sperăm ca în acest an să putem face și mai mult. Avem două competiții, campionatul și Cupa României, pentru că am pierdut la penalty-uri și mi-a rămas aici (n.r. arată spre gât). Trebuie să încercăm să facem același traseu, dar cu victoria finală. E lovitură importantă, pentru că vine un jucător care a câștigat titluri și are o mentalitate de învingător”, a mai spus Cristiano Bergodi la conferința de presă premergătoare meciului cu Sepsi.

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