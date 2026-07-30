Cristiano Ronaldo a semnat și se pregătește pentru debut! Proiect inedit în afara terenului de fotbal

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E unul dintre cei mai cunoscuți jucători profesioniști de fotbal, însă Cristiano Rolando are proiecte și în afara terenului. Vedeta debutează în domeniul artistic, la scurtă vreme după ce a semnat o colaborare cu o companie importantă.

Un nou contract major pentru Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo (41 ani) se pregătește pentru nunta cu iubita sa, Georgina Rodriguez (32 ani). Ceremonia fastuoasă este programată pentru sâmbătă, 1 august, petrecerea urmând să aibă loc la palatul Quinta da Regaleira din Sintra, Portugalia. Starul celor de la Al-Nassr .

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Renumitul jucător nu a oferit detalii despre ziua cea mare, dar se bucură de . În afara timpului petrecut cu familia portughezul este concentrat pe proiecte și colaborări. Recent, a semnat un parteneriat cu o companie care este lider global de peste 40 de ani în sănătate și nutriție.

Anunțul a fost făcut pe social media prin intermediul unui clip în care sportivul este în centrul atenției. „Încearcă rețeta mea de Game Day Explosion. Rămâi ager. Fii pregătit”, este mesajul de pe Instagram transmis de firma cu care a semnat atacantul. „Hai să mergem”, i-a scris francezul Kylian Mbappe.

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„Cel mai bun”, a completat Michael Olise, fotbalistul care joacă pe post de mijlocaș sau ofensiv sau extremă pentru clubul FC Bayern München din Bundesliga. Mai mult de 1,3 milioane de persoane au apreciat postarea prin care Cristiano Ronaldo anunță dezvoltarea produsului de hidratare ⁠ce îi poartă numele.

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Campania intitulată „Fuel Like Ronaldo” a fost lansată pe piață cu o participație de 7,5 milioane de dolari din partea renumitului sportiv. Acești bani au fost cheltuiți pentru platforma digitală de wellness Pro2col. CR7 Drive este o băutură cu carbohidrați și electroliți, cu aromă de acai. Licoarea are rolul de a îmbunătăți absorbția apei și pentru a susține rezistența în timpul efortului fizic.

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Cristiano Ronaldo, pregătit să debuteze în actorie

Cristiano Ronaldo își pregătește terenul și în altă direcție. Conform , atacantul va debuta într-un serial de televiziune. Producția este realizată de propria companie de producție, UR Marv Studios, în asociere cu Matthew Vaughn. Acesta este producător de film, regizor și scenarist englez. Lucrează pentru compania fotbalistului din aprilie 2025.

Pelicula în care sportivul va apărea se numește „Day 1s”. Concret, este vorba de un serial dramatic de ficțiune care are în prim-plan afacerile din fotbal. Căpitanul celor de la Al-Nassr nu va fi numai actor, ci își va pune amprenta și în calitate de producător executiv. Așadar, vedeta marchează prima sa experiență ca și personaj într-un serial fictiv.

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În momentul de față, filmările sunt în toi, primele cadre fiind surprinse la Londra. Producția explorează latura mai puțin vizibilă a fotbalului profesionist, intriga urmărindu-l pe impresarul Stanley Dalton. Personajul apare în timp ce negociază contracte de milioane de dolari. Elementele centrale sunt interesele comerciale și luptele de putere într-o agenție sportivă de elită.

Damian Lewis este actorul care a primit rolul principal. El este renumit pentru seriale precum „Homeland” și „Billions”. Din distribuție mai fac parte fotbalistul francez Thierry Henry, rapperul britanic Dave și actrița Carlotta Banat. Momentan, nu se știe care este rolul pe care-l va juca Cristiano Ronaldo.