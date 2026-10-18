Cristiano Ronaldo, 1000 de goluri până de ziua lui Gică Hagi! Marele vis al starului portughez, aproape de realizare

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După (72 de ani), (41 de ani) a revenit la echipa de club, Al-Nassr, starul lusitan a reînceput să facă ceea ce știe cel mai bine, respectiv să marcheze goluri. A făcut-o la primul meci de după pauza internațională, în campionat, pe teren propriu, contra celor de la Al Diriyah, scor final 3-0 pentru Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo își poate face cel mai frumos cadou chiar de ziua lui, dar și a lui Gică Hagi

Iar la scurt timp a „recidivat” și a reușit să puncteze și , de asemenea într-o victorie obținută de echipa sa, scor 3-1, tot „acasă”. Astfel, fotbalistul portughez a ajuns la borna de 981 de goluri marcate în total de-a lungul carierei sale profesioniste de până acum, fiind deci la doar 19 reușite distanță de atingerea țelului său suprem în fotbal, reprezentat de marcarea celor 1000 de goluri în meciuri oficiale.

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În principiu, dacă își menține ritmul din prezent în ceea ce privește frecvența golurilor înscrise, există posibilitatea ca Ronaldo să reușească această performanță uluitoare chiar și până la data de 5 februarie, atunci când este ziua sa de naștere. De asemenea, tot pe 5 februarie s-a născut și (61 de ani), dar și (34 de ani).

Așadar, se poate spune că în mod clar această zi este una cu totul specială în istoria fotbalului mondial, respectiv ziua în care s-au născut trei „genii”, fotbaliști care, în perioade diferite bineînțeles, și-au pus din plin amprenta pe dezvoltarea acestui sport prin lucrurile excepționale realizate pe teren, mai exact goluri de senzație, pase luminoase și driblinguri fascinante.

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Cristiano Ronaldo, foarte aproape să ajungă la borna 1000 de goluri marcate în carieră

Revenind la Cristiano Ronaldo, el a fost adesea criticat destul de dur în spațiul public internațional, fiind chiar acuzat în multe rânduri pentru această „manie” a sa de a ajunge la 1000 de goluri marcate în meciuri oficiale. Astfel, starului portughez i s-a reproșat constant în ultimii ani că pune realizările individuale mai presus de performanțele colective.

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Pe de altă parte, această ambiție a lui are legătură cu faptul că își dorește foarte mult să îl depășească la acest capitol pe , despre care se spune că de asemenea a reușit să atingă această bornă cu mult timp în urmă. Doar că este vorba despre un subiect destul de controversat, prin prisma faptului că se crede, pe bună dreptate în mare măsură, că fostul mare fotbalist brazilian a înscris multe dintre acele goluri în partide amicale, iar astfel reușitele respective nu ar fi trebuit să fie contabilizate în această cursă pentru borna 1000.