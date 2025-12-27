Sport

Cristiano Ronaldo a atins o nouă bornă incredibilă după ce a marcat cu călcâiul. Execuția spectaculoasă a lui CR7. Video

Cristiano Ronaldo nu se mai oprește din marcat. La ce bornă a ajuns după golul cu călcâiul marcat sâmbătă seară în poarta celor de la Al Okhdood.
Mihai Dragomir
27.12.2025 | 19:57
Reușită senzațională a lui Cristiano Ronaldo. La câte goluri a ajuns în carieră. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Cristiano Ronaldo nu se oprește din marcat nici măcar pe final de an. CR7 a bifat o „dublă” cu Al Okhdood și a atins o nouă bornă importantă. Ce a făcut, de fapt, superstarul portughez.

Cristiano Ronaldo, de neoprit. Borna importantă pe care a atins-o

Al-Nassr a jucat sâmbătă seară în campionat pe teren propriu contra celor de la Al Okhdood. Cristiano Ronaldo a ieșit din nou la rampă în victoria echipei sale cu 3-0 în etapa a 10-a.

CR7, cel care a înnebunit internetul cu fotografia postată înainte de sărbători, a marcat primul gol al meciului în minutul 31. Execuția a fost una facilă, fără mare efort depus de lusitan. Ce a urmat a fost cu adevărat impresionat.

În prelungirile primei reprize, Ronaldo a făcut ceea ce știe mai bine: show. Brozovic i-a pasat decisiv în minutul 45+3, iar Ronaldo a înscris superb cu călcâiul, din careul mic, ajungând astfel la 956 de goluri în carieră. Este cunoscută dorința acestuia de a marca golul 1000, astfel că portughezul se apropie cu fiecare meci.

Cadoul de 8 milioane de euro pe care Cristiano Ronaldo l-a primit înainte de Crăciun

Cristiano Ronaldo nu duce grija banilor. Superstarul portughez a surprins din nou înainte de Crăciun, când și-a făcut un cadou impresionant. Mai exact, fotbalistul și partenera sa, Georgina Rodriguez, au achiziționat două vile de lux pe o insulă exclusivistă de la Marea Roșie.

Locuințele, care fac parte din Red Sea Residences, se află pe insule private și sunt accesibile doar cu barca sau hidroavionul, fiind la aproximativ 26 de kilometri de continent.

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
