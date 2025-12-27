Cristiano Ronaldo a atins o nouă bornă incredibilă după ce a marcat cu călcâiul. Execuția spectaculoasă a lui CR7. Video

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo nu se oprește din marcat nici măcar pe final de an. CR7 a bifat o „dublă” cu Al Okhdood și a atins o nouă bornă importantă. Ce a făcut, de fapt, superstarul portughez.

Cristiano Ronaldo, de neoprit. Borna importantă pe care a atins-o

Al-Nassr a jucat sâmbătă seară în campionat pe teren propriu contra celor de la Al Okhdood. Cristiano Ronaldo a ieșit din nou la rampă în victoria echipei sale cu 3-0 în etapa a 10-a.

ADVERTISEMENT

CR7, , a marcat primul gol al meciului în minutul 31. Execuția a fost una facilă, fără mare efort depus de lusitan. Ce a urmat a fost cu adevărat impresionat.

În prelungirile primei reprize, Ronaldo a făcut ceea ce știe mai bine: show. Brozovic i-a pasat decisiv în minutul 45+3, iar Ronaldo a înscris superb cu călcâiul, din careul mic, ajungând astfel la 956 de goluri în carieră. Este cunoscută dorința acestuia de a marca golul 1000, astfel că portughezul se apropie cu fiecare meci.

ADVERTISEMENT

OMG CRISTIANO RONALDO WHAT A GOAL! 🤯🐐 — NassrXtra (@NassrXtra1)

Cadoul de 8 milioane de euro pe care Cristiano Ronaldo l-a primit înainte de Crăciun

Cristiano Ronaldo nu duce grija banilor. Superstarul portughez a surprins din nou înainte de Crăciun, când și-a făcut un cadou impresionant. Mai exact, fotbalistul și partenera sa, Georgina Rodriguez,

ADVERTISEMENT

Locuințele, care fac parte din Red Sea Residences, se află pe insule private și sunt accesibile doar cu barca sau hidroavionul, fiind la aproximativ 26 de kilometri de continent.