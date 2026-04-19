Cristiano Ronaldo a atins o nouă bornă istorică după golul din AFC Champions League 2! Starul portughez ar putea întâlni un jucător român

Cristiano Ronaldo a înscris pentru Al Nassr într-un meci extrem de important și a atins o nouă bornă spectaculoasă. „Veteranul” portughez ar putea să înfrunte în curând un fotbalist român.
Bogdan Mariș
19.04.2026 | 22:25
Cristiano Ronaldo a atins o noua borna istorica dupa golul din AFC Champions League 2 Starul portughez ar putea intalni un jucator roman
Cristiano Ronaldo (41 de ani) a ajuns la 969 de goluri în carieră. FOTO: Hepta
Cristiano Ronaldo (41 de ani) a deschis scorul pentru Al Nassr în partida cu Al Wasl din sferturile AFC Champions League 2, câștigată de echipa sa cu 4-0. Astfel, portughezul a ajuns la 969 de goluri în toate competițiile, visul său de a ajunge la 1000 de reușite fiind din ce în ce mai aproape. De asemenea, lusitanul ar putea să înfrunte un jucător român în semifinalele competiției.

Cristiano Ronaldo a ajuns la 969 de goluri

Al Nassr a înfruntat-o pe Al Wasl, formație din Emiratele Arabe Unite, în sferturile AFC Champions League 2, a doua competiție continentală din Asia. Formația saudită a făcut spectacol în duelul disputat la Dubai, pe care l-a câștigat cu 4-0. Cristiano Ronaldo a deschis scorul în minutul 11, cu un șut din centrul careului, iar portughezul a ajuns astfel la 969 de goluri în carieră.

Apoi, Al Nassr și-a dublat avantajul prin fostul fundaș al Barcelonei, Inigo Martinez, iar Abdulelah Al Amri a stabilit scorul pauzei, 3-0. În partea secundă, după ce Cristiano Ronaldo fusese înlocuit, gruparea din Arabia Saudită a punctat din nou, cel de-al patrulea gol fiind înscris de Sadio Mane, fostul star al lui Liverpool.

Ahmed Bani, duel cu Cristiano Ronaldo?

Dacă în sferturi a înfruntat-o pe Al Wasl, formație antrenată în trecut de Laurențiu Reghecampf, echipa lui Cristiano Ronaldo ar putea să întâlnească în semifinale o grupare la care evoluează momentan un fotbalist român. În ultimul sfert de finală, Al Ahli Doha, grupare din Qatar, va juca împotriva celor de la Al Hussein, formație din Iordania la care evoluează fostul fotbalist al lui Dinamo, Ahmed Bani.

„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului...
Digi24.ro
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei

Născut în Iordania, acesta s-a format ca fotbalist în România, la Pro Luceafărul și Dinamo. În 2020, a debutat la prima echipă a „câinilor”, pentru care a evoluat până în 2025, când a fost cedat la Oțelul. După o scurtă experiență la Galați, a semnat în vara anului trecut cu Al Hussein, formație din țara sa natală.

Internetul a ”explodat” după ce a văzut ce au cumpărat Kim Kardashian și...
Digisport.ro
Internetul a ”explodat” după ce a văzut ce au cumpărat Kim Kardashian și Lewis Hamilton

Competiția din Asia a fost afectată de războiul din Iran, așadar aceste partide se dispută la o lună și jumătate după celelalte dueluri din sferturi, care s-au jucat în dublă manșă. Pe cealaltă parte a tabloului din faza eliminatorie, formația japoneză Gamba Osaka a obținut calificarea în finală, după ce a trecut cu scorul general de 3-1 de Bangkok United, grupare din Thailanda.

Răzvan Lucescu, concluzie dură după ce PAOK a cedat cu 0-3 pe terenul...
Fanatik
Răzvan Lucescu, concluzie dură după ce PAOK a cedat cu 0-3 pe terenul lui AEK și a ieșit din lupta pentru titlu: „Am fost slabi!”. Cum a evoluat Răzvan Marin
Atmosferă incendiară în Bănie! Suporterii Universității Craiova, mesaje rasiste: „Aveți un pigment bizar...
Fanatik
Atmosferă incendiară în Bănie! Suporterii Universității Craiova, mesaje rasiste: „Aveți un pigment bizar / Ați fost cu toții la solar?”
Pisa – Genoa 1-2, live video în etapa 33 din Serie A. Clubul...
Fanatik
Pisa – Genoa 1-2, live video în etapa 33 din Serie A. Clubul lui Dan Șucu a câștigat pe Arena Garibaldi, iar echipa lui Marius Marin este condamnată la retrogradare!
Culise | Momentul în care jucătorii Rapidului ar fi început să-l suspecteze pe...
iamsport.ro
Culise | Momentul în care jucătorii Rapidului ar fi început să-l suspecteze pe Alex Dobre. Tensiuni mari în Giulești
