Cristiano Ronaldo a câștigat în ultimul an aproape de două ori mai mulți bani decât Lionel Messi! Cine sunt cei mai bine plătiți sportivi din lume

Clasamentul celor mai bine plătiți sportivi din lume în ultimul an este dominat de staruri din fotbal și din NBA, iar doar doi „intruși” din alte sporturi au reușit să se „strecoare” în analiza făcută de jurnaliștii britanici de la din acest punct de vedere, sumele fiind deci exprimate, în mod așteptat, în lire sterline.

Cristiano Ronaldo, câștiguri aproape duble față de Lionel Messi în ultimul an

Este vorba despre Lamar Jackson, quarterback la Baltimore Ravens, franciză din NFL, liga de fotbal american din Statele Unite, și Jon Rahm, jucător profesionist de golf, originar din Spania. În rest, topul este „înțesat” cu nume mari din fotbal, în afară de Ronaldo și Messi bineînțeles, cum ar fi Karim Benzema, Neymar și Kylian Mbappe, sau vedete din liga nord-americană de baschet, precum Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo și, bineînțeles, LeBron James.

Trebuie menționat faptul că în alcătuirea acestui clasament s-au luat în calcul atât salariile sportivilor, cât și, poate mai important de atât, veniturile obținute de el din diferite contracte de sponsorizare. Astfel, conform sursei citate anterior, pe locul 10 la acest capitol în ultimul an s-a aflat Lamar Jackson, cel care a înregistrat câștiguri în valoare totală de 74.37 milioane de lire sterline, în mod echivalentul în dolari fiind vorba despre un jucător de fotbal american.

Pe poziția a doua s-a situat Stephen Curry, starul de la Golden State Warriors, cu venituri totale în ultimul an în valoare de 75.38 de milioane de lire sterline. Pe locul 8 vine primul fotbalist din acest clasament, atacantul francez Karim Benzema de la Al-Ittihad din Arabia Saudită, cu venituri în ultimul an de 78.44 de milioane de lire sterline.

Cine sunt cei mai bine plătiți sportivi din lume

Pe următoarele două poziții se clasează alți doi fotbaliști extrem de cunoscuți la nivel mondial. Este vorba despre Neymar, cel care chiar dacă a revenit de ceva timp în Brazilia, la Santos, clubul la care s-a format, acolo unde are un salariu semnificativ mai mic față de cel încasat la Al-Hilal sau la PSG, compensează din perspectivă financiară prin contracte de sponsorizare extrem de bine plătite.

Astfel, el a ajuns în ultimul an la venituri totale de 79.92 de milioane de lire sterline. Brazilianul este depășit cu puțin din acest punct de vedere de francezul Kylian Mbappe de la Real Madrid, cel care se poate lăuda cu 81.40 de milioane de lire sterline câștigate în acest interval de timp.

Mergând mai departe, locul 5 este ocupat de Giannis Antetokounmpo, starul de la Milwaukee Bucks, cel care deține inclusiv o linie de încălțăminte sport realizată în colaborare cu Nike, parteneriat care i-a rotunjit mai mult decât substanțial veniturile din ultimul an, cifra ajungând până la echivalentul în dolari pentru 82.14 milioane de lire sterline.

Care este diferența între Cristiano Ronaldo și Lionel Messi

O altă vedetă din NBA, LeBron James, jucătorul lui LA Lakers, vine pe poziția a 4-a, cu un total de 94.87 de milioane câștigate în ultimele 12 luni. În fine, s-a apropiat extrem de mult de limita de 100 de milioane de lire sterline, dar fotbalistul argentinian de la Inter Miami s-a oprit în cele din urmă „doar” la 99.90 de milioane.

Pe locul 2 în acest top a ajuns, în mod destul de surprinzător, jucătorul spaniol de golf Jon Rahm, cu venituri totale în ultimul an de nu mai puțin de 161.32 de milioane de lire sterline.

Și bineînțeles, nu în ultimul rând, liderul absolut din sportul mondial din această perspectivă a banilor încasați în perioada luată în analiză este , fotbalistul portughez de la Al-Nassr, cel care, în ciuda faptului că are 40 de ani, a semnat recent, mai exact în luna iunie, un nou contract cu formația din Arabia Saudită, ajungând să câștige suma absolut fabuloasă de 488.000 de lire sterline, adică aproximativ 500.000 de euro, pe zi.

În ultimul an, starul lusitan a înregistrat venituri totale în valoare de 192.40 de milioane, adică aproape dublu față de rivalul său de-o viață Lionel Messi.