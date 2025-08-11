Sport

Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina Rodriguez! Inelul de logodnă a costat o avere

Cristiano Ronaldo și frumoasa Georgina Rodriguez au trecut la următorul nivel în ceea ce privește relația lor. Anunțul a fost făcut de argentiniancă pe Instagram.
Daniel Işvanca
11.08.2025 | 22:11
Cristiano Ronaldo a ceruto de sotie pe Georgina Rodriguez Inelul de logodna a costat o avere
Cristiano Ronaldo a dat lovitura! Și-a cerut iubita în căsătorie. Inelul a costat o avere FOTO: Colaj Fanatik

La 40 de ani, Cristiano Ronaldo este mai în formă ca niciodată, fiind o adevărată bestie în partidele de pregătire disputate de Al-Nassr. Starul portughez a punctat și în ceea ce privește viața privată, după ce s-a logodit oficial cu frumoasa Georgina Rodriguez.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au logodit

Din anul 2016, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. Cei doi s-au cunoscut în perioada când fotbalistul de 40 de ani evolua pentru clubul Real Madrid.

Cristiano și Georgina au doi copii împreună, pe Alana Martina, născută în 2017, și pe Bella Esmeralda, în 2022. Cu toate astea, Georgina se consideră mamă de cinci. Are grijă și de ceilalți trei copii ai fotbalistului: Cristiano Jr. (14 ani) și gemenii Eva și Mateo (7 ani).

Anul acesta, cei doi au decis să treacă la următorul nivel și s-au logodit. Anunțul a fost făcut pe Instagram de către partenera starului celor de la Al-Nassr.

„Da, o fac. În viața asta și în toate viețile mele”, a scris Georgina Rodriguez. Inelul de logodnă nu a fost deloc unul „de buget”. Presa din Spania scrie că bijuteria este evaluată la aproximativ cinci milioane de euro.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, în „legalitate” după cererea în căsătorie a portughezului

Legile din Arabia Saudită interzic ca doi parteneri să locuiască împreună dacă nu sunt căsătoriți, lucru pentru care cei doi au fost criticați, încă de la oficializarea mutării sale la Al-Nassr.

„Chiar dacă în Arabia Saudită este încă interzis ca un cuplu să locuiască împreună în afara căsătoriei, autoritățile au început să închidă ochii în ultima vreme.

În prezent, în ceea ce privește rezidenții străini, autoritățile saudite nu se mai implică, deși legea interzice ca un cuplu necăsătorit să locuiască împreună”, a spus un avocat saudit pentru Mundo Deportivo.

Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
