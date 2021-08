Cristiano Ronaldo a dat lovitura. Noua sa afacere are un profit uriaș

Chiar dacă nu are de gând să agațe prea curând ghetele în cui, Cristiano Ronaldo își conturează deja portretul unui afacerist de succes. De ce spunem asta? Ei bine, abia dacă a apucat să-și pună în practică noul proiect, că profitul a și atins cote amețitoare.

ADVERTISEMENT

Concret, odată cu extinderea lanțului de clinici specializate în transplanturi de păr cu o nouă unitate, situată chiar la Marbella, pe Costa del Sol, una dintre stațiunile favorite ale bogaților, i-au intrat cel puțin 100 de milioane de euro.

În paralel, starul portughez își vede mai departe de fotbal și se pregătește pentru încă un sezon – ultimul, cel mai probabil – în tricoul lui Juventus. Contractul expiră abia în vara anului viitor.

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo dă lovitură după lovitură în afaceri

După sumele astronomice investite și în propriul brand de modă – CR7 – care produce pantofi, lenjerie intimă și chiar parfumuri, Cristiano Ronaldo și-a îndreptat atenția asupra chirurgiei estetice.

O decizie extrem de inspirată, dacă luăm în calcul profitul de cel puțin 100 de milioane de euro anual. Afacerea s-a extins în Portugalia, la Lisabona, Porto, Algarve și Braga, iar acum urmează Spania. Și nu oriunde, ci în Marbella, pe Costa del Sol, stațiunea favorită a bogaților.

ADVERTISEMENT

Acolo funcționează o clinică dotată cu 15 săli de operație, camere de tratament și alte cabinete medicale în care lucrează aproximativ 100 de specialiști. Deși se spune că acest loc este „blestemat”, în contextul deceselor neașteptate survenite de-a lungul timpului, printre care și cel al soției președintelui Nigeriei, Stella Obasanjo (n.r. în 2005, la două zile după o banală liposucție), afacerea merge de minune.

CR7 continuă încă un sezon la Juventus

În altă ordine de idei, Cristiano Ronaldo până în vara anului viitor, când va deveni liber de contract și va putea, evident, să negocieze un nou salariu apropiat de pretențiile sale. Decizie la care puțină lume se aștepta, ținând cont nu doar de relația dificilă cu antrenorul Massimiliano Allegri, ci și de mesajul enigmatic transmis cu aproape trei luni în urmă.

ADVERTISEMENT

„Viaţa şi cariera oricărui jucător de top are urcuşuri şi coborâşuri. Trebuie să apreciez tot ce am câştigat în acest an cu Juventus, atât colectiv, cât şi la nivel individual. Am câştigat Supercupa Italiei, Cupa Italiai şi titlul de golgheter în Serie A, iar aceste lucruri m-au umplut de fericire, mai ales că le-am realizat într-o ţară unde nimic nu e uşor de câştigat.

Cu aceste realizări, mi-am atins un obiectiv pe care mi l-am impus din prima zi în care am ajuns în Italia: să iau titlul, Cupa, Supercupa şi să fiu cel mai bun jucător şi cel mai bun marcator în această ţară minunată, cu jucători extraordinari, cluburi uriaşe şi o cultură fotbalistică aparte.

ADVERTISEMENT

Sunt foarte mândru de ceea ce am realizat. Nimic nu se compară cu sentimentul că mi-am pus amprenta în ţările unde am jucat şi că le-am oferit bucurii fanilor cluburilor pe care le-am reprezentat.

Pentru asta muncesc, asta mă motivează şi asta voi urmări până în ultima zi. Le mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine în această călătorie!”, starul portughez pe rețelele de socializare.