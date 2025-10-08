Cristiano Ronaldo a devenit primul fotbalist miliardar! La cât este evaluată averea portughezului și cât câștigă dintr-o simplă postare pe Instagram

Cristiano Ronaldo continuă să doboare record după record. După ce a devenit cel mai mare marcator din istoria fotbalului, noul obiectiv fiind borna 1000, lusitanul a depășit bariera și din punct de vedere financiar. După ce a semnat noul contract cu Al-Nassr, CR7 a fost inclus pentru prima dată în topul miliardarilor, cu o avere estimată la 1,2 miliarde de euro, informează .

ADVERTISEMENT

Din ce face bani, de fapt, Cristiano Ronaldo

În vara acestui an, Cristiano Ronaldo a fost la un pas să părăsească Al-Nassr, însă după lungi tratative cu conducerea clubului din Arabia Saudită, cel mai mare marcator din istorie a semnat un contract în valoare de 400 de milioane de euro pe o perioadă de doi ani.

Astfel, Cristiano Ronaldo a apărut pentru prima dată în topurile celor de la Bloomberg, ceea ce înseamnă că a depășit bariera de 1 miliard de euro. Salariul colosal pe care saudiții i-l oferă a contribuit enorm de mult la acest lucru, însă asta nu e singura sa sursă de venit.

ADVERTISEMENT

Pe lângă salariu, Cristiano face aproximativ 50-60 de milioane de euro pe an din reclame și sponsorizări. El are contract pe viață cu Nike, dar și alte colaborări cu Arman, Herbalife, Binance sau Clear. Unul dintre cei mai mari sportivi ai lumii deține și imobiliare extrem de valoroase în Madeira, Portugalia, unde are un conac și un penthouse ce dețin recordul pentru cel mai mare preț pe metrul pătrat.

De asemenea, Cristiano Ronaldo deține și brandul personal CR7, care se ocupă de modă, lenjerie intimă și parfumuri. Portughezul deține și hoteluri sub brandul Pestana CR7, în colaborare cu Pestana Group, dar și saloane de fitness.

ADVERTISEMENT

Cât câștigă Cristiano Ronaldo dintr-o postare pe Instagram

Cristiano Ronaldo se poate lăuda și cu faptul că este cea mai urmărită persoană de pe Instagram, una dintre cele mai populare aplicații de social media. Starul lusitan are nu mai puțin de 665 de milioane de urmăritori pe această platformă, iar o postare îi aduce sume substanțiale.

ADVERTISEMENT

Conform , o postare sponsorizată de-a lui Cristiano poate genera între unu și două milioane de euro, sumă exorbitantă pe care portughezul pune mână pentru o campanie publicitară.

Este averea lui Cristiano Ronaldo mai mare decât a lui Lionel Messi?

Până în momentul plecării sale în Golf, Cristiano Ronaldo adunase 550 de milioane de euro din salariile de la Real Madrid, Manchester United și Juventus, ceea ce îl ținea la egalitate cu rivalul său de-o viață, Lionel Messi. Din momentul în care cei doi au părăsit „bătrânul continent” situația s-a schimbat. Starul argentinian are un venit garantat în MLS, la Inter Miami, de doar 10% din salariul lui CR7, mai precis 20 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Averea optuplului câștigător al „Balonului de Aur” ajunge la aproximativ 850 de milioane de euro, cu mult sub cea a lui Cristiano, însă acest lucru s-ar putea schimba. Odată cu retragerea din fotbal, Lionel Messi va primi o parte din clubul la care evoluează în prezent. De asemenea, portughezul va primi o participație de 15% din clubul Al-Nassr Riyadh.

Câte goluri a marcat Cristiano Ronaldo pentru club și națională

Ajuns la 40 de ani, Cristiano Ronaldo continuă să aibă aceeași poftă de joc ca la 25 de ani. Fotbalistul continuă să-și impună obiective pentru a se menține concentrat în meciurile lui Al-Nassr, dar și ale Portugaliei. În acest moment, CR7 urmărește să atingă borna de 1000 de goluri.

El deține recordul pentru cele mai multe reușite, cu Cristiano și-a reînnoit contractul cu echipa saudită, iar timp berechet pentru cele 54 de goluri rămase.