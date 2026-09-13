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Sâmbătă seară s-a disputat meciul dintre Al Taawoun și Al Hilal, un duel al rundei cu numărul #7 din Saudi Pro League, câștigat categoric de oaspeți cu scorul de 6-0. Frustrările fanilor prezenți în tribune s-au vărsat asupra lui Ruben Neves, jucătorul grupării din Riad și cel mai bun prieten al regretatului Diogo Jota, aceștia scandând ostentativ numele fostului fotbalist de la Liverpool. a văzut gestul lipsit de respect și a acționat imediat, solicitând Federației Saudite să-i interzică permanent pe respectivii indivizi de pe toate stadioanele din țară.

Cristiano Ronaldo a răbufnit după scandarile ostentative cu trimitere la regretatul Diogo Jota!

Un grup de suporteri al celor de la Al Taawoun nu au putut suporta corecția drastică pe care au primit-o favoriții lor de la Al Hilal și au decis să se răzbune, însă felul în care au făcut-o a fost unul complet lipsit de respect. Aceștia au început să scandeze secunde în șir numele lui Diogo Jota, fotbalist decedat în urma unui accident de mașină pe data de 3 iulie 2025.

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Motivul pentru care au făcut asta a fost, evident, pentru a-l provoca pe Ruben Neves, fotbalist la Al Hilal și cel mai bun prieten al lui Diogo. Cât încă se afla pe teren, Neves le-a răspuns huliganilor printr-un gest semnificativ, arătând spre cer, iar la finalul meciului, aflat în zona mixtă, internaționalul portughez a comentat succint episodul: „Sper doar să nu se roage după ceea ce au făcut… Dumnezeu i-a văzut”.

🚨🚨 « J’ESPÈRE QU’ILS NE VONT PAS ALLEZ PRIER APRÈS CE QU’ILS ONT FAIT !!! 😤 » Ce samedi, les supporters d’Al-Taawon 🇸🇦 ont utilisé le nom de "DIOGO JOTA 🇵🇹🕊️" pour déstabiliser RUBEN NEVES 🇵🇹 en plein match. 🤮🤢 Le karma ? 6-0 POUR AL-HILAL.. et c’est loin d’être assez pour… — Actu Foot (@ActuFoot_)

Nici Cristiano Ronaldo nu s-a dat înlături de la subiect, solicitând printr-un mesaj public postat pe contul său oficial de Instagram ca respectivii indivizi să fie interziși „pe viață” la meciurile din Arabia Saudită: „Liga trebuie să acționeze și să sancționeze acest gen de comportament al fanilor. Acesta nu este fotbal și trebuie să existe niște limite. Oamenilor care se comportă astfel nu ar trebui să li se mai permită niciodată accesul pe stadion”.

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🚨 𝐔𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓𝐄 — Cristiano Ronaldo sai em defesa de Rúben Neves e cobra punição aos torcedores do Al Taawoun que cantaram o nome de Diogo Jota para provocar o meio-campista. “A liga precisa tomar providências e punir esse tipo de comportamento dos torcedores. Isso já não é… — Central do Arabão (@centraldoarabao)

Ruben Neves și Diogo Jota au fost coechipieri la FC Porto, Wolverhamtpon și la echipa națională a Portugaliei

Relația dintre Ruben Neves și Diogo Jota a fost una extrem de apropiată atât pe teren, cât și în afara lui, cei doi împărțind vestiarul încă din perioada FC Porto. De asemenea, Neves și Jota au evoluat împreună și în Premier League, pentru Wolverhampton Wanderers, dar și pentru echipa națională a Portugaliei, cucerind trofeul UEFA Nations League în vara lui 2025, chiar cu câteva săptămâni înainte ca fostul jucător al lui Liverpool să-și piardă viață.

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La nivel de club, drumurile lor s-au separat în septembrie 2020, atunci când Jota a ajuns pe Anfield. De cealaltă parte, Neves a părăsit-o pe Wolves abia în 2023, destinația să fiind Al Hilal, cea mai titrată echipă din Arabia Saudită. După victoria răsunătoare cu Al Taawoun, gruparea din Riad este lider în , cu 18 puncte, în timp ce Cristiano Ronaldo și Al Nassr se află pe 3, la borna cu numărul 16.