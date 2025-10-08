Cristiano Ronaldo a făcut marele anunț! Când se retrage din fotbal: „Trebuie să fiu sincer”

Cristiano Ronaldo, unul dintre cei mai buni jucători de fotbal din istoria recentă, pare tot mai aproape de finalul carierei. Portughezul se află în cantonament cu echipa națională și a vorbit sincer despre momentul în care își va agăța ghetele în cui. CR7 încă crede că are lucruri de demonstrat.

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo a vorbit despre retragere! Cât mai joacă atacantul portughez

Superstarul portughez mai are contract cu Al-Nassr până în iunie 2027, iar marele său obiectiv este să câștige Campionatul Mondial de Fotbal de anul viitor, alături de naționala lusitană. Până la turneul final din America de Nord, Cristiano nu se gândește să-și pună capăt carierei.

Atacantul celor de la Al-Nassr a vorbit deschis despre viitorul său. Cristiano Ronaldo a recunoscut că a purtat o discuție cu familia și e convins să continue să joace la cel mai înalt nivel, întrucât mai are lucruri de demonstrat.

ADVERTISEMENT

„Oamenii, în general familia, îmi spun: «E momentul să te oprești. Ai realizat tot. De ce vrei să marchezi 1.000 de goluri?». Eu nu cred asta, însă. Cred că încă produc lucruri bune, îmi ajut clubul și echipa națională, de ce să nu continui? Sunt convins că atunci când va fi gata, voi ieși din scenă împlinit, pentru că am dat totul. Știu că nu mai am mulți ani, dar voi încerca să mă bucur la maximum”, a precizat CR7, conform

Ce s-a schimbat în ultimii ani la Cristiano Ronaldo

În plus, lusitanul e convins că, în ultimii ani, a crescut enorm din punct de vedere mental. Are aceeași poftă de a marca și de a-și ajuta echipa, însă, comparativ cu ce simțea în tinerețe, acum este mult mai calculat și lasă reușitele să vină de la sine.

ADVERTISEMENT

„Dacă eram acum 20 de ani, aș fi spus că vreau să «mănânc lumea». Acum nu mai văd lucrurile așa, vârsta îți permite să vezi viața diferit. Am o filosofie de a trăi de la zi la zi. Lucrurile se mișcă repede, se schimbă, nu îți poți face planuri pe termen lung“, a mai spus Cristiano Ronaldo.

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo, tot mai aproape de 1000 de goluri! Câte reușite trebuie să mai semneze

Visul lui Cristiano Ronaldo este să ajungă la cifra de 1.000 de goluri înainte de a-și agăța ghetele în cui. În prezent, el a adunat un total de 946 de reușite și este foarte posibil, dacă își menține ritmul ridicat, să reușească să atingă această bornă istorică.

Totuși, nici dacă va reuși să ajungă la 1.000 de goluri, Cristiano Ronaldo nu îl va depăși pe Pelé. Brazilianul a marcat, în carieră, 1.279 de goluri, conform Guinness World Records. Lionel Messi, în schimb, are 884 de goluri adunate în carieră.

ADVERTISEMENT

Adi Mutu știe când se va retrage Cristiano Ronaldo din fotbal

Adrian Mutu, fostul mare atacant român, este de părere că lusitanul se va retrage abia după ce va juca un meci oficial alături de fiul său, Cristiano Ronaldo Jr.

„Asta e motivația lui adevărată. Faptul că vrea să joace un meci oficial cu băiatul lui și de asta nu se lasă. Bine, la Al-Nassr se poate, dacă era la altă echipă, nu știu, la Real Madrid, era mai greu. Să joace o repriză, peste un an, nu cred că e imposibil”, spune Adrian Mutu, conform

Portugalia, printre favorite la câștigarea Campionatului Mondial. Își îndeplinește Ronaldo marele vis!?

Portugalia este extrem de aproape de o calificare la Lusitanii sunt pe primul loc în grupa preliminară, în care mai joacă Armenia, Ungaria și Irlanda, cu 6 puncte după primele două jocuri.

Naționala lui Cristiano Ronaldo este văzută drept una dintre marile favorite la câștigarea viitorului trofeu. Casele de pariuri o văd cu a șasea șansă, după Spania, Franța, Anglia, Brazilia și Argentina. România, în schimb, are cota 1000 să pună mâna pe titlul mondial.