Cristiano Ronaldo a înscris o dublă și a ajuns la borna 964! Cum a sărbătorit superstarul portughez victoria ce a readus-o pe Al-Nassr pe primul loc în Arabia Saudită. Video

Cristiano Ronaldo a sărbătorit în mare stil victoria lui Al-Nassr din ultima etapă de campionat. Lusitanul a înscris două goluri, a ajuns la golul cu numărul 964 și a urcat cu echipa sa pe primul loc în campionat
Ciprian Păvăleanu
22.02.2026 | 07:30
Cristiano Ronaldo a sărbătorit victoria cu Al Hazem într-o haină tradițională din Arabia Saudită. Foto: Colaj FANATIK
Cristiano Ronaldo a revenit la Al-Nassr și este de neoprit! Lusitanul a înscris o dublă în victoria echipei sale cu 4-0 în fața lui Al-Hazem și a ajuns la golul cu numărul 964. Cel mai bun marcator din lume a sărbătorit într-un mod special victoria.

Cum a sărbătorit Cristiano Ronaldo dubla și victoria cu Al-Hazem

După o perioadă în care Al-Nassr a fost într-o formă mai puțin bună, echipa lui Cristiano Ronaldo, Sadio Mane și Kingsley Coman a început să-și câștige din nou meciurile și a devansat-o pe Al-Hilal, care a remizat cu campioana en titre, Al-Ittihad.

Cristiano Ronaldo a revenit la club după perioada de protest și pare în mare formă. Portughezul a înscris de trei ori în ultimele două partide, iar la finalul partidei cu Al-Hazem a făcut un gest impresionant și a sărbătorit în fața fanilor, în timp ce purta o haină tradițională din Arabia Saudită. Mai exact, el a purtat un bisht, o mantie tradițională bărbătească, foarte populară în lumea arabă. Atacantul a făcut acest gest deoarece pe 22 februarie se sărbătorește Ziua Fondării Arabiei Saudite.

Al-Nassr este din nou lider! Cum a marcat Cristiano Ronaldo cele două goluri cu Al-Hazem

Al-Nassr a redevenit lider în Arabia Saudită după această etapă, iar Cristiano Ronaldo a ajutat printr-o dublă. Deși dexteritatea sa și viteza nu mai pot fi la același nivel ca atunci când avea 25 de ani, Cristiano Ronaldo se folosește mult mai mult de experiența sa, de poziționare și de demarcări inteligente pentru a înscrie goluri în Arabia Saudită.

La primul gol, el a controlat foarte bine o pasă primită destul de tare în careu și l-a executat pe portar din unghi, la colțul lung. A doua reușită a venit după o nouă demarcare bună și un șut rapid la colțul scurt, care l-a luat prin surprindere pe goalkeeper-ul advers.

@splCristiano Ronaldo with another brace today as he’s getting closer and closer to 1,000 goals 🔥♬ original sound – SPL

Ce a declarat Cristiano Ronaldo după Al-Nassr – Al-Hazem 4-0

Cristiano Ronaldo a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în victoria lui Al-Nassr cu Al-Hazem, așa că a fost chemat în fața microfonului la flash-interviu. Lusitanul s-a arătat foarte bucuros de cele două goluri marcate și de faptul că mai are doar 36 de goluri până va atinge borna 1000. Totodată, el s-a declarat fericit că echipa sa este într-o formă de zile mari:

„Cred că am început jocul foarte bine. Ne-am creat foarte multe ocazii și cred că ar fi trebuit să mai înscriem. Nu am primit gol, din nou, dar sunt foarte fericit pentru victorie și, bineînțeles, pentru goluri. Sunt foarte fericit în această zi specială. Aici mă simt ca acasă. Arabia Saudită m-a primit foarte bine. Mi-a primit la fel de bine familia și prietenii.

Sunt fericit aici și-mi doresc să continui aici. Trebuie să ne facem treaba, trebuie să luăm fiecare meci în parte. Suntem pe o pantă ascendentă și într-o formă bună. Vom vedea ce se va întâmpla. Sunt foarte mândru de tot ce realizez în Arabia Saudită”, a transmis Cristiano Ronaldo la finalul partidei.

@splCristiano Ronaldo spoke his mind out after his brace today 💪♬ original sound – SPL

