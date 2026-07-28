Cristiano Ronaldo a luat decizia finală: când se retrage din naționala Portugaliei

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. Potrivit publicației britanice The Sun, atacantul portughez și-ar fi stabilit deja momentul în care va spune adio primei reprezentative. Dacă informația se va confirma, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie își va încheia aventura internațională în fața propriilor suporteri, pe stadionul unde a făcut primii pași în fotbalul mare.

The Sun anunță când ar urma să se retragă Cristiano Ronaldo din națională

Conform sursei citate, ultimul meci al lui ar urma să aibă loc pe 24 septembrie 2026. Adversară va fi Țara Galilor, iar partida este programată pe stadionul José Alvalade din Lisabona. Arena are o încărcătură specială pentru Ronaldo. Acolo și-a început ascensiunea în tricoul lui Sporting, înainte de transferul la Manchester United.

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Federația Portugheză își dorește ca momentul să fie unul memorabil. Oficialii vor ca întreaga carieră internațională a lui Ronaldo să fie celebrată într-un cadru special. Atacantul este considerat cel mai important fotbalist din istoria naționalei și unul dintre cei mai mari sportivi ai Portugaliei.

Un final de carieră pregătit în fața propriilor suporteri

Cristiano Ronaldo a debutat la naționala Portugaliei în 2003. De atunci, a devenit liderul generației sale și a contribuit decisiv la cele mai importante performanțe din istoria selecționatei. Printre acestea se numără câștigarea Campionatului European din 2016 și triumful din UEFA Nations League. De-a lungul anilor, atacantul a stabilit numeroase recorduri la nivel internațional.

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Potrivit publicației britanice, alegerea stadionului José Alvalade nu este întâmplătoare. Arena este locul în care Ronaldo a făcut primii pași spre fotbalul mare. Organizarea ultimului său meci internațional la Lisabona ar reprezenta un omagiu pentru întreaga carieră. În același timp, suporterii portughezi ar avea ocazia să își ia rămas-bun de la jucătorul care a marcat o epocă.

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Deocamdată, Federația Portugheză nu a confirmat informațiile publicate de The Sun. Nici Cristiano Ronaldo nu a făcut un anunț oficial privind retragerea din echipa națională. Totuși, dacă scenariul prezentat de publicația britanică se va concretiza, meciul cu Țara Galilor ar putea deveni unul dintre cele mai emoționante momente din istoria recentă a fotbalului portughez. Toți ochii sunt acum pe Cristiano Ronaldo. Un anunț oficial este așteptat în perioada următoare.