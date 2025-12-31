Cristiano Ronaldo a marcat cel mai bizar gol din cariera lui. Portughezul se apropie de 1000 de reușite

ADVERTISEMENT

Seria de victorii consecutive a celor de la Al Nassr, liderul din Arabia Saudită, a fost întreruptă înainte de Revelion. În al unsprezecelea lor meci, Al Nassr a pierdut puncte pentru prima dată. Ronaldo și compania au făcut doar un egal cu Al Ettifaq, scor 2-2, aflată pe locul opt în clasament.

Cristiano Ronaldo a marcat cu spatele

Cristiano Ronaldo a din nou și a ajuns la borna 957 de goluri marcate în cariera sa. Reușită lui a fost însă cel mai bizar gol înscris de fotbalistul de 40 de ani, fiind o reușită neintenționată.

La o fază prelungită de atac a celor de la Al Nassr, un coleg de-al portughezului a șutat spre poartă, iar mingea l-a lovit pe CR7 în spate și a intrat în poarta slovacului Marek Rodak.

Al Nassr e lider în Arabia Saudită

Celălalt gol al celor de la Al Nassr a fost marcat tot de un portughez. Joao Felix, fost la Benfica, Atletico Madrid, Barcelona, Milan și Chelsea are un sezon foarte bun în fotbalul arab.

El și Cristiano au marcat câte 13 goluri, împărțind poziția de lider în clasamentul golgheterilor. Olandezul Georgino Wijnaldum a fost eroul local și a refuzat victoria oaspeților, care rămân totuși pe primul loc în Pro Saudi Arabia.

CR7 și-a etalat un ceas de 700.000 de euro

Cristiano Ronaldo rămâne una dintre cele mai populare figure din sport. Zilele trecute, el a declanșat nebunia într-un mall din Dubai, unde a fost luat cu asalt de sute de fani, care au vrut să profite de moment și să facă o fotografie cu idolul lor.

Portughezul a primit premiul pentru cel mai bun jucător din Orientul Mijlociu, la gala Globe Soccer Awards. Cristiano Ronaldo a făcut show pe scenă. Lusitanul a fost cel care i-a acordat un trofeu lui Novak Djokovic.

care valorează nu mai puțin de 705.000 euro. Piesa, confecționată din aur alb de 18 karate și decorată cu diamante, a fost produsă în serii extrem de limitate și, de regulă, realizată la comandă.

Vârsta biologică a portughezului este de 28,7 ani

Deși în februarie 2026, CR7 va împlini 41 de ani, el nu plănuiește să renunțe la fotbal, mai ales că vârsta biologică îi permite să fie în continuare la un nivel înalt. Conform analizelor pe care le-a efectuat, celebrul fotbalist are 28,7 ani.

care a rămas impresionat de test. A publicat imediat rezultatele pe rețelele de socializare și a primit aprecieri și laude din partea fanilor.