Sport

Cristiano Ronaldo a marcat cel mai bizar gol din cariera lui. Portughezul se apropie de 1000 de reușite

Starul lui Al Nassr a punctat din nou, iar echipa lui se menține pe primul loc în clasamentul din Arabia Saudită, fiind favorită la câștigarea titlului de campioană
Catalin Oprea
31.12.2025 | 06:15
Cristiano Ronaldo a marcat cel mai bizar gol din cariera lui Portughezul se apropie de 1000 de reusite
ULTIMA ORĂ
Cristiano Ronaldo a ajuns la 957 de goluri marcate FOTO X
ADVERTISEMENT

Seria de victorii consecutive a celor de la Al Nassr, liderul din Arabia Saudită, a fost întreruptă înainte de Revelion. În al unsprezecelea lor meci, Al Nassr a pierdut puncte pentru prima dată. Ronaldo și compania au făcut doar un egal cu Al Ettifaq, scor 2-2, aflată pe locul opt în clasament.

Cristiano Ronaldo a marcat cu spatele

Cristiano Ronaldo a din nou și a ajuns la borna 957 de goluri marcate în cariera sa. Reușită lui a fost însă cel mai bizar gol înscris de fotbalistul de 40 de ani, fiind o reușită neintenționată.

ADVERTISEMENT

La o fază prelungită de atac a celor de la Al Nassr, un coleg de-al portughezului a șutat spre poartă, iar mingea l-a lovit pe CR7 în spate și a intrat în poarta slovacului Marek Rodak.

Al Nassr e lider în Arabia Saudită

Celălalt gol al celor de la Al Nassr a fost marcat tot de un portughez. Joao Felix, fost la Benfica, Atletico Madrid, Barcelona, Milan și Chelsea are un sezon foarte bun în fotbalul arab.

ADVERTISEMENT
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Digi24.ro
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin

El și Cristiano au marcat câte 13 goluri, împărțind poziția de lider în clasamentul golgheterilor. Olandezul Georgino Wijnaldum a fost eroul local și a refuzat victoria oaspeților, care rămân totuși pe primul loc în Pro Saudi Arabia.

ADVERTISEMENT
Au apărut primele imagini! Cum arată Dan Petrescu după ce ”a slăbit 30...
Digisport.ro
Au apărut primele imagini! Cum arată Dan Petrescu după ce ”a slăbit 30 de kilograme” și "fetele lui au venit în țară”

CR7 și-a etalat un ceas de 700.000 de euro

Cristiano Ronaldo rămâne una dintre cele mai populare figure din sport. Zilele trecute, el a declanșat nebunia într-un mall din Dubai, unde a fost luat cu asalt de sute de fani, care au vrut să profite de moment și să facă o fotografie cu idolul lor.

Portughezul a primit premiul pentru cel mai bun jucător din Orientul Mijlociu, la gala Globe Soccer Awards. Cristiano Ronaldo a făcut show pe scenă. Lusitanul a fost cel care i-a acordat un trofeu lui Novak Djokovic.

ADVERTISEMENT

Cu acest prilej, atacantul lusitan a fost surprins cu un ceas,  Patek Philippe Nautilus Chronograph Ref. 5980/1400G, care valorează nu mai puțin de 705.000 euro. Piesa, confecționată din aur alb de 18 karate și decorată cu diamante, a fost produsă în serii extrem de limitate și, de regulă, realizată la comandă.

Vârsta biologică a portughezului este de 28,7 ani

Deși în februarie 2026, CR7 va împlini 41 de ani, el nu plănuiește să renunțe la fotbal, mai ales că vârsta biologică îi permite să fie în continuare la un nivel înalt. Conform analizelor pe care le-a efectuat, celebrul fotbalist are 28,7 ani.

Acest lucru a fost scos la iveală chiar de Cristiano Ronaldo, care a rămas impresionat de test. A publicat imediat rezultatele pe rețelele de socializare și a primit aprecieri și laude din partea fanilor.

 

Sumele exorbitante „aruncate” de cluburile de fotbal pentru impresari în 2025! Echipele din...
Fanatik
Sumele exorbitante „aruncate” de cluburile de fotbal pentru impresari în 2025! Echipele din Premier League au cheltuit cel mai mult
Situație inedită la naționala Franței! Kylian Mbappe l-a pensionat anticipat pe responsabilul cu...
Fanatik
Situație inedită la naționala Franței! Kylian Mbappe l-a pensionat anticipat pe responsabilul cu securitatea
Predicțiile românului care a împlinit 100 de ani: cine câștigă titlul în SuperLiga?...
Fanatik
Predicțiile românului care a împlinit 100 de ani: cine câștigă titlul în SuperLiga? „Sunt iuți!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Radu Banciu a numit ”ultima mare națională a României”
iamsport.ro
Radu Banciu a numit ”ultima mare națională a României”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!