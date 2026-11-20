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Cristiano Ronaldo (41 de ani) continuă să impresioneze după ce . Cvintuplul câștigător al Balonului de Aur s-a făcut remarcat și împotriva rivalei din campionat, Al Ahli. El a marcat, dar Al Nassr a pierdut în cele din urmă, scor 1-3.

Cristiano Ronaldo, gol și bară cu Al Ahli

Titularizat în duelul de pe King Abdullah Sports City, Ronaldo a confirmat încrederea primită din partea antrenorului Ange Postecoglu. În minutul 14, Al Khaibari a recuperat mingea în apropierea porții lui Al Ahli. Balonul a ajuns în piciorul lui Cristiano Ronaldo care, de la aproximativ 14 metri, a șutat din prima atingere. Balonul trimis aproape de nivelul solului l-a învins pe Edouard Mendy.

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Atacantul lui Al Nassr a continuat să fie activ în meci și a mai avut șansa de a marca peste numai patru minute. Atunci, oaspeții au beneficiat de o lovitură de la 11 metri, iar lusitanul a fost desemnat să execute. Cristiano Ronaldo a făcut pași mici, a tras spre colțul stâng al porții lui Edouard Mendy și, deși l-a păcălit pe goalkeeper, mingea a lovit bara. Astfel, Ronaldo a ajuns la două penalty-uri ratate consecutiv.

În ciuda vârstei înaintate, Cristiano Ronaldo continuă să aibă performanțe remarcabile la nivel de club. Cvintuplul câștigător al Balonului de Aur a evoluat în 13 partide, reușind să înscrie de nu mai puțin de 10 ori. O singură dată a reușit să marcheze un hat-trick. Acest lucru se întâmpla în etapa cu numărul 12, contra lui Al-Kholood, 5-3.

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CRISTIANO RONALDO IS 14 GOALS AWAY FROM NUMBER 1,000! 🤯 https://t.co/MO0l8qJJ0a — TC (@totalcristiano)

De câte mai goluri mai are nevoie Cristiano Ronaldo pentru a ajunge la borna 1000

Lusitanul este aproape de a atinge o bornă istorică, pe care niciun alt fotbalist nu a obținut-o în istorie. . Pentru a reușit acest obiectiv, atacantul mai trebuie să puncteze de doar 14 ori până în momentul retragerii din activitate.

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Dintre cele 986 de goluri reușite, Cristiano Ronaldo a marcat cele mai multe pentru Real Madrid: 450. De asemenea, în tricoul naționalei Portugaliei a semnat 146 de reușite, iar în tricoul lui Manchester United, 145. Pentru Al Nassr, echipa la care evoluează în prezent, și-a trecut numele pe tabela marcatorilor de 139 de ori. Mai mult, suporterii lui Juventus s-au bucurat de 101 goluri ale lui Cristiano Ronaldo, iar cifrele sale la Sporting, în sezonul de debut, sunt mult mai mici: doar 5 goluri marcate.