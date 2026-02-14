Sport

Cristiano Ronaldo a marcat la revenirea după scandalul cu Al Nassr. Cât mai are portughezul până la golul 1000. Video

Cristiano Ronaldo, revenire cu gol la Al-Nassr după scandalul de proporții! Cum a marcat contra lui Al-Fateh
Gabriel-Alexandru Ioniță
14.02.2026 | 20:23
Cristiano Ronaldo a marcat la revenirea dupa scandalul cu Al Nassr Cat mai are portughezul pana la golul 1000 Video
ULTIMA ORĂ
Cristiano Ronaldo a marcat în Al-Fateh - Al-Nassr. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo a revenit în lotul lui Al-Nassr după scandalul de proporții izbucnit recent în Arabia Saudită. După ce a refuzat să joace cu Al-Riyadh și Al-Ittihad, starul portughez a făcut deplasarea alături de coechipierii săi pentru meciul de sâmbătă din deplasare cu Al-Fateh din cadrul etapei cu numărul 22.

Cristiano Ronaldo, gol pentru Al-Nassr la primul meci de la revenirea de după scandalul de amploare

Mai mult, lusitanul a fost chiar titularizat în această partidă și, în plus, a reușit și să marcheze. În minutul 18, el a punctat din 7 metri cu un șut fără preluare cu piciorul drept după o pasă primită din flancul stâng de la Sadio Mane. Este golul cu numărul 962 marcat de Cristiano Ronaldo în cariera sa și primul de când a împlinit vârsta de 41 de ani.

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat recent între Cristiano Ronaldo și Al-Nassr

Recent, după cum se știe deja destul de bine, Cristiano Ronaldo s-a supărat pentru că Benzema, fostul său coechipier de la Real Madrid, a plecat de la Al-Ittihad, iar ulterior a semnat din postura de jucător liber de contract cu Al-Hilal, marea rivală a lui Al-Nassr. Portughezul și-ar fi dorit ca oficialii clubului său să facă mai multe eforturi pentru aducerea atacantului francez la echipa lor și chiar a acuzat că nu s-a dorit acest lucru, întrucât în viziunea sa „jocurile” ar fi făcute în Arabia Saudită în favoarea celor de la Al-Hilal.

ADVERTISEMENT
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică...
Digi24.ro
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică de operatori de drone a câștigat în fața aliaților

Cristiano i-a acuzat și pe cei de la Liga Profesionistă de Fotbal din această țară de implicare în această chestiune. Mai mult, el a făcut în acest sens anumite remarci chiar și la adresa celor de la PIF (Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită), un organism al Guvernului deci. Ulterior, Ronaldo a amenințat chiar că va pleca de la Al-Nassr în cazul în care această situație privitoare la investițiile în transferuri de la marile cluburi din Arabia Saudită nu se va schimba.

ADVERTISEMENT
Kremlinul a pus ”tunurile” pe juriu, după decizia care i-a ”ucis” visul Rusiei:...
Digisport.ro
Kremlinul a pus ”tunurile” pe juriu, după decizia care i-a ”ucis” visul Rusiei: ”Soția mea a spus”

La scurt timp, a început să se speculeze că el s-ar putea întoarce la Sporting. De asemenea, s-a zvonit și că Al-Nassr l-ar vrea pe Mohamed Salah în locul lui. În cele din urmă se pare că s-a făcut pace între cele două părți, iar Cristiano Ronaldo a fost inclus în lotul pentru acest meci cu Al-Fateh. 

O nouă decizie importantă de arbitraj în lupta pentru play-off. VAR, gol anulat...
Fanatik
O nouă decizie importantă de arbitraj în lupta pentru play-off. VAR, gol anulat după 4 minute de analiză în U Cluj – Csikszereda: Iulian Călin a dat și un penalty. Video
SuperLiga, live blog etapa 27. U Cluj – Csikszereda 4-0. Nistor marchează la...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 27. U Cluj – Csikszereda 4-0. Nistor marchează la meciul 500 în SuperLiga
Mihai Stoica, anunț despre problemele lui Dawa la FCSB: ”Nu putem să forțăm...
Fanatik
Mihai Stoica, anunț despre problemele lui Dawa la FCSB: ”Nu putem să forțăm un fotbalist. Îl legăm de pat?”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
HALUCINANT! Fostul mare fotbalist român, ajutat de fiul său să își ascundă infidelitățile...
iamsport.ro
HALUCINANT! Fostul mare fotbalist român, ajutat de fiul său să își ascundă infidelitățile de soție: 'Uneori băgam telefonul sub mașină! Primeam tot felul de poze, eram panicat că vede'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!