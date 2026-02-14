Cristiano Ronaldo a marcat la revenirea după scandalul cu Al Nassr. Cât mai are portughezul până la golul 1000. Video

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo a revenit în lotul lui Al-Nassr după scandalul de proporții izbucnit recent în Arabia Saudită. După ce a refuzat să joace cu Al-Riyadh și Al-Ittihad, starul portughez a făcut deplasarea alături de coechipierii săi pentru meciul de sâmbătă din deplasare cu Al-Fateh din cadrul etapei cu numărul 22.

Cristiano Ronaldo, gol pentru Al-Nassr la primul meci de la revenirea de după scandalul de amploare

Mai mult, lusitanul a fost chiar titularizat în această partidă și, în plus, a reușit și să marcheze. În minutul 18, el a punctat din 7 metri cu un șut fără preluare cu piciorul drept după o pasă primită din flancul stâng de la Sadio Mane. Este golul cu numărul 962 marcat de Cristiano Ronaldo în cariera sa și primul de când a împlinit vârsta de 41 de ani.

Ce s-a întâmplat recent între Cristiano Ronaldo și Al-Nassr

Recent, după cum se știe deja destul de bine, s-a supărat pentru că Portughezul și-ar fi dorit ca oficialii clubului său să facă mai multe eforturi pentru aducerea atacantului francez la echipa lor și chiar a acuzat că nu s-a dorit acest lucru, întrucât în viziunea sa „jocurile” ar fi făcute în Arabia Saudită în favoarea celor de la Al-Hilal.

Cristiano i-a acuzat și pe cei de la de implicare în această chestiune. Mai mult, el a făcut în acest sens anumite remarci chiar și la adresa celor de la PIF (Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită), un organism al Guvernului deci. Ulterior, Ronaldo a amenințat chiar că va pleca de la Al-Nassr în cazul în care această situație privitoare la investițiile în transferuri de la marile cluburi din Arabia Saudită nu se va schimba.

La scurt timp, De asemenea, s-a zvonit și că În cele din urmă se pare că s-a făcut pace între cele două părți, iar