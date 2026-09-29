Sport

Cristiano Ronaldo a plecat de la antrenament! Președintele Federației Portugheze n-a stat pe gânduri

Cristiano Ronaldo a lipsit de la antrenamentul Portugaliei. Alerta s-a instalat la Federația Portugheză de Fotbal, iar președintele și-a anulat planurile și a plecat spre Copenhaga.
Gabriel Neagu
29.09.2026 | 23:56
Cristiano Ronaldo a plecat de la antrenament Presedintele Federatiei Portugheze na stat pe ganduri
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Presedintele FPF a plecat de urgenta la Copenhaga pentru a afla starea lui Ronaldo. sursa foto: colaj fanatik / profimedia
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Cristiano Ronaldo a fost rezervă neutilizată în partida cu Norvegia, 2-1. Starul lusitan a fost vizibil deranjat la finalul partidei.

Cristiano Ronaldo nu a participat la antrenamentul Portugaliei

Problemele de lot ale Portugaliei au atins cote alarmante după meciul din etapa 2 a Ligii Națiunilor. Câștigătorul a 5 Baloane de Aur a absentat la antrenamentul de marți, dar a fost zărit în baza de pregătire în timp ce își bea cafeaua.

Conform publicației portugheze A Bola, cu jumătate de oră înainte de startul antrenamentului, atacantul lui Al Nassr ar fi intrat pe teren. Totuși, acesta nu a efectuat antrenamentul. El s-a alăturat pe lista absențelor lângă alte 2 nume importante ale naționalei lui Jorge Jesus: Joao Felix și Francisco Conceicao.

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Motivul sigur pentru care vedeta Portugaliei a lipsit de la antrenament nu a fost dezvăluit. Astfel, prezența lui Ronaldo la meciul contra Danemarcei, de joi, este o incertitudine.

Președintele Federației Portugheze a plecat de urgență la Copenhaga

Incertitudinea legată de atacantul lui Al Nassr a schimbat planurile lui Pedro Proenca, președintele Federației Portugheze de Fotbal. Oficialul ar fi trebuit să meargă la Ponta Delgada pentru un meci amical al naționalei U21.

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La aflarea situației lui Cristiano Ronaldo, Proenca a călătorit de urgență în Danemarca. Acesta a fost zărit, alături de un consilier al său, pe aeroportul din Lisabona. Proenca a refuzat să ofere vreo declarație și s-a îndreptat direct spre o zonă privată.

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Cristiano Ronaldo a răspuns prin 2 emoji-uri

Cristiano Ronaldo a reacționat după ce s-a aflat că nu a participat la antrenamentul naționalei de marți. CR7 a postat o poză cu el în treningul lusitanilor. Fotografia a fost însoțită de un emoji cu steagul Portugaliei și unul cu o inimă, sugerând că relațiile sale cu staff-ul nu sunt deteriorate.

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Cristiano Ronaldo nu mai fusese rezervă neutilizată într-un meci al Portugaliei din 2008. Atunci, la EURO, nu a jucat niciun minut împotriva Elveției, 2-0. Asta înseamnă că acest scenariu nu s-a mai întâmplat de 18 ani.

Un alt episod similar s-a petrecut în 2006, la Cupa Mondială din Germania, împotriva naționalei Mexicului, 2-1. Felipe Scolari a decis să folosească un atac format din Simao, Helder Postiga și Luis Figo.

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  • 234 de meciuri dintre care 216 din postura de titular a jucat Cristiano Ronaldo pentru naționala Portugaliei
  • 146 de goluri a marcat lusitanul la nivel internațional
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