Cristiano Ronaldo a plecat de urgență în Spania! Al-Nassr a făcut anunțul: „Accidentarea este mai gravă”

ADVERTISEMENT

Starul portughez care este dornic să joace la Cupa Mondială ce va avea loc în această vară, în Statele Unite, Canada și Mexic, are probleme medicale și cei de la Al-Nassr sunt îngrijorați.

Cristiano Ronaldo a plecat în Spania pentru a se recupera după ultima accidentare

Al-Nassr a obținut o victorie importantă, 3-1, cu Al-Fayha, în ultima rundă de campionat, însă acest succes a fost plătit scump de către trupa condusă de Jorge Jesus. Cristiano Ronaldo a acuzat o problemă musculară și nu a putut să termine pe teren partida, fiind înlocuit în minutul 84. Saudiții au anunțat că starul lusitan a efectuat investigații medicale și durata absenței sale este de minim 2 săptămâni din cauza unei probleme la coapsa piciorului stâng.

ADVERTISEMENT

Totuși, la câteva zile după pronosticul inițial, se pare că fostul star de la Real Madrid a dat de dificultăți neașteptate în procesul de recuperare. Jorge Jesus a anunțat că starul lui Al-Nassr a plecat în Spania pentru a începe procesul de recuperare. „După ultimele teste vedem că accidentarea lui este mai gravă decât era preconizată inițial”.

Ronaldo va merge în capitala Spaniei, acolo unde va efectua teste suplimentare și va lucra cu oameni care l-au mai ajutat în trecut când a fost accidentat, notează .

ADVERTISEMENT

Cupa Mondială se apropie. Portugalia este una dintre favorite

Cupa Mondială este singurul turneu pe care nu l-a câștigat în carieră, iar ambiția jucătorului care este considerat de mulți ca fiind printre cei mai buni din istorie își dorește să-și completeze colecția impresionantă de trofee pe care o are.

ADVERTISEMENT

Portugalia este una dintre cele mai puternice naționale ale lumii, iar lusitanii au printre cele mai mari șanse să triumfe în turneul din Statele Unite, Canada și Mexic. Aceștia se află în grupa K, alături de Columbia, Uzbekistan și câștigătoarea barajului dintre Congo și Noua Caledonie /Jamaica.

Cristiano Ronaldo, în cursa spre 1000 de goluri în carieră

Un alt obiectiv pe care atacantul lui Al-Nassr îl are este de a ajunge la golul cu numărul 1000 din are până acum 1309 meciuri jucate în carieră și 965 de goluri, însă speranțele unor fani par a fi năruite acum cu ultima accidentare.

ADVERTISEMENT

Un scenariu mult discutat pe internet, care ar fi fost de-a dreptul cinematic, era acela în care Cristiano Ronaldo reușea să marcheze golul 1000 într-o finală de Cupă Mondială, dar dată fiind absența sa, care va fi de minim o lună, acest lucru este imposibil.