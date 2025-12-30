Cristiano Ronaldo a provocat isterie într-un mall din Dubai: „Imaginați-vă asta la înmormântarea lui Jota”

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo, atacantul portughez al celor de la Al Nassr, a declanșat nebunia într-un mall din Dubai. Superstarul fotbalului a fost luat cu asalt de sute de fani, care au vrut să profite de moment și să facă o fotografie cu idolul lor.

Haos într-un mall din Dubai! Sute de oameni au venit pentru a-l vedea pe Cristiano Ronaldo

Portughezul este prezent în Dubai, acolo unde, duminică, a primit premiul pentru cel mai bun jucător din Orientul Mijlociu, Cristiano Ronaldo a făcut show pe scenă. Lusitanul a fost cel care i-a acordat un trofeu lui Novak Djokovic.

CR7 a ales să mai petreacă câteva zile în Dubai, unde a participat la tot felul de evenimente, iar luni, pe 29 decembrie, a făcut o scurtă plimbare într-un mall. Portughezul nu a putut însă să se bucure de prea multă liniște. Sute de fani s-au adunat pentru poze și autografe.

S-a declanșat o adevărată isterie pe holurile mall-ului. Forțele de ordine cu greu au reușit să păstreze un oarecare nivel de liniște. Mulți copii au alergat după superstarul lusitan, cu telefoanele în mână. Imaginile s-au viralizat pe rețelele de socializare.

Fanii lui Cristiano Ronaldo au reacționat pe social media. Comparația cu înmormântarea lui Diogo Jota

Pe social media, în secțiunea de comentarii, fanii fotbalului au scos în evidență un detaliu interesant. , tocmai pentru a nu perturba liniștea ceremoniei.

În cazul în care portughezul ar fi mers la ceremonie, mai mult ca sigur liniștea evenimentului ar fi fost perturbată de fanii săi, care, la fel ca în Dubai, ar fi alergat pentru a surprinde o fotografie cu fotbalistul. Ronaldo a preferat atunci să rămână acasă.

„Acum se înțelege mai clar de ce nu a participat la înmormântarea lui Diogo Jota. Motivul absenței sale a fost greu de înțeles pentru mulți la început, însă prezența lui Cristiano Ronaldo ar fi transformat complet momentul. Atenția s-ar fi mutat inevitabil asupra lui, până în punctul în care chiar și fantomele s-ar fi trezit să facă poze cu CR7”, au scris fanii pe Facebook.