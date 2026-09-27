Sport

Cristiano Ronaldo, rezervă neutilizată după aproape 20 de ani! A privit de pe bancă show-ul superb al celor 25.000 de „vikingi”

După aproape două decenii, Cristiano Ronaldo a fost rezervă neutilizată într-un meci al Portugaliei. Superstarul lui Al-Nassr a văzut de pe bancă show-ul „vikingilor” care au „vâslit” în tribune
Cristian Măciucă
28.09.2026 | 01:00
Cristiano Ronaldo rezerva neutilizata dupa aproape 20 de ani A privit de pe banca showul superb al celor 25000 de vikingi
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Cristiano Ronaldo, rezervă neutilizată după aproape 20 de ani! A privit de pe bancă show-ul superb al celor 25.000 de „vikingi”. FOTO: Colaj Fanatik
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În etapa a doua din Nations League, Portugalia a câștigat în Norvegia, scor 2-1. Lusitanii au obținut victoria, chiar și fără Cristiano Ronaldo (41 de ani). Pentru prima dată în ultimele aproape două decenii, CR7 a rămas rezervă neutilizată.

Cristiano Ronaldo, doar rezervă în Norvegia – Portugalia 1-2

În partida de la Oslo, Jorge Jesus (71 de ani) a făcut primele două înlocuiri în minutul 55, când Vitinha și Rafael Leao i-au înlocuit pe Joao Neves și Francisco Conceicao. Apoi, selecționerul Portugaliei a decis să îi schimbe pe Palhinha și Goncalo Ramos și să îi introducă pe Ruben Neves și Trincao, minutul 80. Ultima schimbare a venit în minutul 88, când Bernardo Silva l-a înlocuit pe Pedro Neto.

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Astfel, Cristiano Ronaldo a rămas rezervă neutilizată pentru Portugalia pentru prima dată într-un meci oficial, după aproape două decenii. Ultima dată când se întâmpla acest lucru era în iunie 2008, la un meci Portugalia – Elveția 0-2, de la Campionatul European din Austria și Elveția. La acel moment, Cristiano Ronaldo avea 23 de ani, juca la Manchester United și se afla la începuturile sale la naționala Portugaliei.

Premergător acestui meci, superstarul portughez mai fusese rezervă neutilizată împotriva naționalei din Mexic, la Cupa Mondială din 2006, scor 1-0. La Oslo, Jorge Jesus nu l-a trimis în teren pe CR7, chiar dacă fotbalistul lui Al-Nassr s-a încălzit cu celelalte rezerve pe durata partidei.

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25.000 de „vikingi” au „vâslit” la Oslo

Aproximativ 26.000 de spectatori au asistat la partida disputată pe Ullevaal Stadion din Oslo, iar în jur de 25.000 dintre aceștia au fost suporteri ai Norvegiei. În ultimele minute ale meciului, fanii nordicilor au creat o atmosferă spectaculoasă în tribune și au oferit unele dintre imaginile serii, repetând scenele impresionante cu care au atras atenția și la Cupa Mondială din 2026.

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În minutul 82 al confruntării cu Portugalia, chiar dacă naționala lor era condusă cu 1-2, fanii Norvegiei au început celebrul lor moment „la vâslit”. Aproape întreaga tribună s-a sincronizat, iar imaginile au fost spectaculoase și au demonstrat încă o dată atașamentul uriaș al suporterilor față de naționala pregătită de Stale Solbakken (58 de ani). – vezi VIDEO

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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