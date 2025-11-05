Cristiano Ronaldo a reacționat după ce „recent” a devenit miliardar: „Nu este nimic adevărat”. Replica genială a superstarului

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo este fotbalistul care câștigă cel mai mare salariu de la o echipă de club. Lusitanul a semnat un contract pe doi ani cu Al Nassr pentru o sumă fabuloasă de 400 de milioane de euro și a devenit astfel cel mai bogat fotbalist. Recent, în toate țările s-a răspândit informația că portughezul a depășit miliardul de euro, însă CR7 a ținut să corecteze pe toată lumea.

Este Cristiano Ronaldo milardar? Răspunsul sincer al superstarului lui Al Nassr

Cristiano Ronaldo a postat pe 4 noiembrie, pe canalul său de YouTube, un videoclip în care cunoscutul jurnalist Piers Morgan îi ia un interviu chiar în casa lusitanului. Ei au abordat mai multe subiecte: Manchester United, momentul retragerii, mariajul cu Giorgina, însă unul dintre subiectele ce a fost adus în discuție este știrea cum că atacantul a devenit primul fotbalist miliardar în urmă cu aproximativ o lună:

„Se greșește. Nimic din ce s-a scris recent nu este adevărat. Am devenit miliardar acum câțiva ani, pe când aveam 39 de ani (n.r. – Râde). Nu-mi contorizez banii, dar trebuie să știi ce se întâmplă cu lucrurile tale. Am oameni în jurul meu care mă ajută din punct de vedere financiar”, a dezvăluit Cristiano Ronaldo în interviul cu Piers Morgan de pe canalul „

Cum a reacționat Cristiano Ronaldo când a ajuns la o avere de un miliard de euro: „E ca atunci când câștigi Balonul de Aur”

singura necunoscută era anul în care acest lucru se va întâmpla. Portughezul nu se gândea că ar putea atinge acest prag încă dinainte de a împlini 40 de ani și a explicat că bucuria trăită când a ajuns la această bornă poate fi asemănată cu cea a câștigării unui „Balon de Aur”:

„Știam că se va întâmpla, deci eram pregătit. Era doar o chestiune de timp. Sincer, am fost foarte fericit. E la fel ca atunci când câștigi un „Balon de Aur”. A fost țelul meu să ating acest număr, deși nu sunt obsedat de bani. După ce treci de o anumită sumă, nu mai sunt atât de importanți, dar este întotdeauna bine să ai mai mult. Așa suntem noi, ca oameni. La 39 de ani am atins această cifră, de 1 miliard de euro, și asta mă face foarte mândru”, a mai spus Cristiano Ronaldo.

Care a fost cel mai scump lucru cumpărat de Cristiano Ronaldo

În discuția despre bani și despre averea superstarului, Piers Morgan a observat pe mâna stângă a lui Cristiano Ronaldo un inel și un ceas ce păreau extrem de valoroase. Pleacând de la acest moment, jurnalistul a fost curios

„Cel mai scump? E greu de spus, nu-mi amintesc exact, dar mai mult ca sigur un avion. Am avut un avion cumpărat în urmă cu 13 ani, însă l-am schimbat anul trecut. Este un Global Express. Banii îți dau oportunitatea să cumperi lucruri materiale, care sunt bune, dar în acest moment al vieții mele ele nu mai sunt atât de importante”, a dezvăluit câștigătorul a cinci „Baloane de Aur”.

Cât costă un Global Express, avionul pe care Cristiano Ronaldo și l-a achiziționat în urmă cu 2 ani

Anul trecut, Cristiano Ronaldo a trecut la un nou model de aeronavă personală după ce cea achiziționată în urmă cu 13 ani „se învechise”. Așa cum chiar el explică în interviu, modelul este un Global Express, care este un avion de categoria long-range business jet, capabil să transporte între 12 și 16 persoane.

Interiorul aeronavei este mult mai spațios și luxos decât modelele de talie medie. Prețul unui astfel de avion variază între 35 și 60 de milioane de euro, însă versiunile noi, cu configurații premium, pot depăși ușor suma fabuloasă de 70 de milioane de euro.