Cristiano Ronaldo a rupt tăcerea! Prima reacție după ce a plecat din cantonamentul naționalei!

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C , în perspectiva meciului din Danemarca de joi seară din Liga Națiunilor. A fost al treilea antrenament consecutiv ratat de starul de la Al-Nassr, în contextul conflictului său cu selecționerul Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo, prima reacție după ce a plecat din cantonamentul naționalei Portugaliei

Mai mult, Ronaldo a decis chiar să plece din cantonament și în acest sens și-a chemat avionul privat la Copenhaga. La scurt timp, căpitanul naționalei lusitane a oferit o primă reacție pe seama acestui subiect, prin intermediul rețelelor de socializare. „După conferința de presă a antrenorului Echipei Naționale, și în urma unei discuții cu președintele Federației Portugheze de Fotbal, am decis să părăsesc tabăra de pregătire a Echipei Naționale.

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La timpul potrivit, voi spune adevărul tuturor portughezilor despre motivele care m-au motivat să părăsesc naționala, căreia m-am dedicat mereu. Acum este momentul să urez succes Portugaliei și tuturor coechipierilor mei, fără excepție”, a scris pe

Ce a provocat furia lui Cristiano Ronaldo

Cu puțin timp înainte ca starul portughez să ia această decizie radicală, selecționerul Jorge Jesus a susținut conferința de presă premergătoare meciului din Danemarca. Printre altele, el a transmis în mod mai mult decât ferm că el este „șeful” în vestiar: „M-au obligat să vorbesc cu Cris despre un caz care nu era un caz. Cris, în Portugalia se vorbește atât de mult despre faptul că trebuie să vorbim, nu înțeleg ce se întâmplă. Nu era nimic despre care să vorbim. Ceea ce am discutat este ceea ce a spus el la conferința de presă.

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A spus: «Sunt aici ca tu să decizi. Vrei să joc, voi juca. Vrei să merg în tribune, voi merge». Președintele a venit, evident, trebuie să fie aici cu echipa. Apropo de ce se discuta în Portugalia , am vrut să știu ce s-a întâmplat. Dar după cină rezolvasem deja problema, ceea ce nu era o problemă.

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Pot să promit orice vreau. Eu sunt antrenorul. Eu sunt antrenorul, i-am spus jucătorului că nu va juca. Te voi pune pe bancă. Dacă am nevoie de tine 30 de minute vei juca, dacă nu, nu vei juca. Niciun jucător nu-mi va schimba vreodată părerea. Nici el, nici nimeni din fotbal. Niciun președinte. Niciodată, zero”.