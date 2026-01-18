Sport

Cristiano Ronaldo a șocat pe toată lumea cu gestul său și a fost pus la zid instant: „Omul e ciudat”. Cum și-a batjocorit portughezul adversarii. Video

Gabriel-Alexandru Ioniță
18.01.2026 | 08:45
Cristiano Ronaldo a fost integralist în meciul Al Nassr – Al Shabab 3-2, disputat în cadrul etapei cu numărul 16 din campionatul Arabiei Saudite. Nu a marcat, însă tot a atras toată atenția. În mod negativ însă de această dată.

Cristiano Ronaldo, în centrul unui moment extrem de controversat în Arabia Saudită

Starul portughez în vârstă de 40 de ani a fost implicat într-un moment extrem de controversat. Concret, după ce echipa sa a marcat unul dintre goluri, lusitanul, din prea mult exces de zel, a mers în timp ce se bucura la portarul advers și, strigând puternic, a făcut un gest total neașteptat: i-a impins cu palma capul portarului advers, care stătea pe gazon în acele momente.

Ronaldo nu a fost avertizat de arbitrul meciului cu cartonaș galben după acest episod. În mod evident, jucătorii lui Al Shabab, în frunte cu portarul Marcelo Grohe bineînțeles, au protestat vehement pentru această chestiune. Ulterior, văzând reacția adversarilor săi, Cristiano a simțit nevoia să îi ironizeze pe aceștia pentru reacțiile lor și a dus pumnii la ochi, încercând să transmită că rivalii sunt, în viziunea sa, doar niște „copii plângăcioși”.

Fanii nu l-au iertat pe starul portughez: comentarii foarte dure pe social media

Ulterior însă, Cristiano Ronaldo și-a prezentat scuzele față de Grohe și, în plus, l-a și îmbrățișat pe acesta, dar, chiar și în aceste condiții, nu a scăpat de reacțiile dure ale fanilor, care s-au exprimat în mod destul de contondent la adresa sa pe rețelele de socializare în baza episodului respectiv.

„Omul e ciudat”, „Un gest rușinos, indiferent de încărcătura meciului”, „E un copil de 40 de ani”, „Câtă lipsă de respect” sau „Portarul nici nu s-a uitat la el când l-a îmbrățișat. Nici nu merita”, au fost doar unele dintre comentariile de acest gen postate de suporteri la finalul meciului.

