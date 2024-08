Cristiano Ronaldo a spus totul despre momentul în care a plâns la EURO 2024: „De asta am făcut-o! Lumea nu mă cunoaște”

Cristiano Ronaldo este un jucător legendar. Deși a ajuns la 39 de ani, acesta încă joacă în Arabia Saudită. Recent, turneul final din această vară la care a participat alături de Portugalia.

Cristiano Ronaldo a spus totul despre momentul în care a plâns. Ce s-a întâmplat de fapt la EURO 2024: „Mereu gândesc așa!”

Portugalia, campioana europeană din 2016, a ajuns doar până în faza sferturilor la EURO 2024, unde a fost eliminată de Franța (3-5 d.p.). Anterior, în optimi, lusitanii s-au duelat cu Slovenia.

După 0-0 în timpul regulamentar, cele două naționale au fost nevoite să joace prelungiri. marcând în cele din urmă penalty-ul decisiv din seria loviturilor de departajare.

Fotbalistul de 39 de ani a izbucnit apoi în lacrimi la finalul meciului. Recent, Ronaldo a spus totul despre momentul care a impresionat lumea fotbalului la turneul din Germania.

„Când ai pasiune pentru ceea ce faci, nu poți fi îngrijorat de cum te simți. Am plâns în ziua în care am ratat penalty-ul, când Oblak chiar a avut o intervenție fantastică.

Când am plâns, am făcut-o pentru că am crezut că Portugalia va fi eliminată, iar lumea se va prăbuși peste mine. Lumea nu mă cunoaște.

„Atunci simți tot răul din tine”

Imaginează-ți că ai marcat din ultimele 27 de penalty-uri, ai ratat unul, iar atunci simți tot răul din tine. Te gândești că vin oamenii la stadion, copiii tăi, mama ta, iubita ta, m-am simțit rău din acest motiv.

Crezi că m-am gândit că am ratat, iar Portugalia va da vina pe mine pentru că am ratat, dar nici măcar nu mi-a trecut prin minte așa ceva.

Am ratat pentru că mereu pun presiune pe mine, încă de la 11 ani, mereu îmi spun că sunt cel mai bun jucător din lume. Așa gândesc mereu în mintea mea”, a spus Cristiano Ronaldo pentru canalul său de

Record absolut pentru Ronaldo la EURO

Cristiano Ronaldo deține recordul all-time în ceea ce reprezintă prezențele la un EURO. Lusitanul a jucat la nu mai puțin de 6 Campionate Europene. Conform Ronaldo a marcat 14 goluri la acest timp de turneu final, depășindu-l pe marele Michel Platini (Franța, 9 goluri).

Cristiano Ronaldo și-a depășit foștii colegi de la Real Madrid. CR 7 a jucat la edițiile din 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, în timp ce Pepe și Luka Modric au jucat la edițiile din 2008, 2012, 2016, 2020, 2024.