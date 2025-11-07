Cristiano Ronaldo a vorbit în premieră despre absența de la înmormântarea lui Diogo Jota. Motivele invocate de starul portughez

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo a dezvăluit care este, de fapt, motivul pentru care nu a mers la înmormântarea lui Diego Jota. Jucătorul de fotbal a încetat din viață la doar 28 de ani, însă celebrul sportiv a spus adevărul abia acum despre acea perioadă nefastă.

Cristiano Ronaldo a explicat de ce nu a mers la înmormântarea lui Diego Jota

Diego Jota a murit în urma unui accident cumplit care s-a produs în iulie 2025. A trecut la cele veșnice împreună cu fratele său, Andre Silva. Recent, Cristiano Ronaldo cu care avea aceeași pasiune comună, fotbalul, a dat cărțile pe față.

Cei doi au fost colegi în Portugalia, însă vedeta a lipsit de la slujba de înmormântare. Într-un interviu pe care l-a acordat recent a explicat de ce nu a fost să-l conducă pe ultimul drum pe fostul coechipier. Totul are legătură cu popularitatea sa.

De asemenea, a subliniat că nu merge la cimitir nici măcar pentru a aprinde o lumânare pentru tatăl său. Totodată, fotbalistul, care a ținut să mai adauge că e împăcat cu decizia sa, cu toate că a primit numeroase critici din partea oamenilor.

„Două lucruri, oamenii mă critică foarte mult. Așa cum spun, nu-mi pasă de asta, pentru că atunci când simți că ai conștiința curată, liberă, nu trebuie să-ți faci griji pentru ce spun oamenii.

Dar unul dintre lucrurile pe care nu le fac, după moartea tatălui meu, este să merg la cimitir. Și al doilea… știi reputația mea, oriunde merg, se face circ. Nu merg, pentru că dacă merg, atunci atenția se îndreaptă spre mine.

Eu nu vreau acest tip de atenție. Oamenii pot continua să mă critice… M-am simțit bine cu decizia mea. Nu am nevoie să fiu în prima linie pentru ca oamenii să mă vadă… Planific lucrurile, mă gândesc la familia lui.

Nu am nevoie să fiu în fața camerelor pentru ca oamenii să vadă ce fac. Fac asta în culise, prietene”, i-a mărturisit Cristiano Ronaldo jurnalistului Piers Morgan, conform .

Cum a primit Cristiano Ronaldo vestea morții lui Diego Jota

Cristiano Ronaldo a povestit ce a simțit atunci când a fost informat că Diego Jota a murit. Superstarul portughez a fost devastat de vestea nefericită, precizând că nu i-a venit să creadă când a primit mesajele apropiaților.

A fost un moment dificil pentru sportivul de 40 de ani, dar și pentru cei din jurul său. Toți au fost triști pentru că au rămas șocați de faptul că sportivul a trecut la cele veșnice. Cu toate acestea, întreaga echipă simte și acum aura regretatului fotbalist.

„O veste foarte, foarte, foarte tristă… A fost un moment șocant. Încă simțim aura lui în echipa națională, când îmbrăcăm tricoul, pentru că Diogo era unul dintre noi”, a completat Cristiano Ronaldo.

Diogo Jota și jucătorul portughez au împărțit terenul în 32 de meciuri pentru un număr total de 1.678 de minute. În altă ordine de idei, la meciul cu Liverpool din Champions League.