Cristiano Ronaldo, al 50-lea hat-trick pentru echipa de club. Reacția lui Ralf Rangnick după ce CR7 a salvat-o din nou pe Manchester United

Cristiano Ronaldo nu mai reușise să marcheze din 12 martie. Iar dacă Portugalia merge la Mondiale și fără sprijinul său, Manchester United a suferit serios. A fost nevoie de un nou meci mare al portughezului pentru o nouă victorie și, grație faptului că rivalele s-au încurcat, ”diavolii” sunt încă în cărți pentru Top 4.

Cu Norwich, Cristiano Ronaldo a fost huiduit la încălzire. La fel și în primele minute ale meciului. Și chiar după ce a înscris, nu toți fanii au salutat obișnuita sa manifestare prin care celebrează reușitele.

Portughezul și-a văzut însă de treabă pe tot parcursul meciului. Și a fost decisiv. Iar dacă a marcat, lucru remarcabil, , așa cum reușise și împotriva lui Tottenham, în martie.

Mai întâi a dus echipa la 2-0, pentru ca, după ce ultima clasată, Norwich, a înscris de două ori, să reușească și reușita de trei puncte.

Astfel că a ajuns la 50 de astfel de reușite în carieră pentru echipa de club. Și 60 dacă le punem la socoteală și pe cele izbutite pentru echipa națională.

N-a fost singurul aspect demn de luat în calcul. A fost și prima reușită din lovitură liberă după aproape doi ani, după cum semnaleaza ESPN. Care concluzionează: ”A meritat așteptarea”.

It’s been nearly two years since Cristiano Ronaldo’s last club free kick goal … but it was worth the wait 😍

— ESPN FC (@ESPNFC)