Cristiano Ronaldo, anunț după ce a câștigat un trofeu la Gala Soccer Awards 2024: „Poate voi fi proprietarul unui club!”

Cristiano Ronaldo, , partenera sa, continuă să fie în centrul atenției și la final de 2024. „CR7” a câștigat un nou trofeu individual, fiind desemnat cel mai bun jucător din Orientul Mijlociu la Gala Soccer Awards 2024.

Portughezul este deja un jucător legendar care nu mai are nevoie de prezentare. Deși joacă deja de doi ani în Arabia Saudită,

În cadrul Galei Soccer Awards 2024, Cristiano Ronaldo a primit distincția de „Cel mai bun jucător din Orientul Mijlociu”. Lusitanul a fost la înălțime din nou, el învingând alte nume importante precum Mahrez, Milinkovic-Savic sau Rahimi.

„Nu voi fi niciodată antrenor. Poate voi fi proprietarul unui club!”

„Nu voi fi niciodată antrenor. Poate voi fi proprietarul unui club. Cred că cluburile ar trebui să aibă mai multă grijă de jucătorii tineri ca să dea rezultate.

Fotbalul modern este mai intens. Jucători ca Lamine Yamal, la 17 ani ani, sunt deja foarte buni. El este o figură mondială. Nu am văzut asta înainte.

„Mi-aș dori să fiu campion al ligii în acest an, pentru că am câștigat toate ligile în care am fost!”

Pentru a fi un antrenor bun, trebuie să știi să te descurci cu jucătorii tăi. Este cheia pentru a putea excela. Ancelotti are asta”, a mărturisit Cristiano Ronaldo.

„Este o onoare să fiu aici. Sunt întotdeauna fericit să fiu aici. Mulțumesc echipei mele, fără ea nu ar fi fost posibil. Mi-aș dori să fiu campion al ligii în acest an, pentru că am câștigat toate ligile în care am fost”, a mai spus „CR7”.

Situația de la Manchester United, comentată de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a evoluat în două perioade diferite pe Old Trafford, însă ultima nu s-a încheiat deloc fericit. În decembrie 2022, după ce a părăsit Campionatul Mondial cu Portugalia, portughezul avea să plece și de la Manchester United cu scandal.

Acesta a semnat ulterior cu actuala sa echipă, Al Nassr, lăsând în spate clubul în tricoul căruia strălucea deși avea deja o vârstă. „Diavolii” au un nou sezon nefericit, iar Ronaldo a comentat pe scurt situația acestora.

„Premier League este cea mai dificilă ligă. Problema nu sunt antrenorii. Este o problemă mai profundă la Manchester United. Soarele va răsări din nou, sunt sigur”, a mai spus portughezul la eveniment.