Cristiano Ronaldo, anunțat titular cu Everton, de la 14:30. Solskjaer, criticat în Anglia pentru această decizie

La cei 36 de ani ai săi, Cristiano Ronaldo nu doar că este într-o formă de invidiat, dar își poartă echipa spre victorie aproape de fiecare dată când intră pe teren. Stau mărturie cele cinci goluri înscrise în tot atâtea meciuri disputate de când și tendința evidentă a lui Ole Gunnar Solskjaer de a-l exploata la maximum.

Concret, se pare că portughezul va fi introdus în teren încă din primul minut al duelului cu Everton, programat în această după-amiază, de la ora 14:30, pe Old Trafford, spre nemulțumirea jurnaliștilor britanici, în condițiile în care tehnicianul a recunoscut în repetate rânduri că va avea grijă să-i ofere și momente de odihnă.

Cu atât mai mult cu cât are la dispoziție destui jucători gata să-l înlocuiască în compartimentul ofensiv. Inclusiv Marcus Rashford, care s-a recuperat complet după accidentarea la umăr și a reluat de curând antrenamentele colective.

„Profesionalismul său a impresionat puternic pe teren şi în afara lui. Evident, există golurile, cinci în cinci meciuri, asta spune tot. Pentru vârsta lui, este în continuare performant.

Evident, trebuie să fim atenţi la timpul său de joc, să ne asigurăm că rămâne în formă. Este un exemplu excelent pentru toată lumea, prin felul în care se antrenează, prin comportament.

A lăsat o impresie puternică şi e doar o lună de când a venit. Să sperăm că va continua pe această linie”, a declarat Ole Gunnar Solskjaer la conferința de presă premergătoare partidei cu Everton.

Dincolo de golul cu care a adus victoria echipei sale în fața celor de la Villareal și a reaprins speranțele la calificare în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor, Cristiano Ronaldo și, nu în ultimul rând, a devenit din nou viral în mediul online.

„Cristiano, ai făcut-o din nou!”, i-a transmis reporterul, imediat după fluierul final, moment în care starul portughez a făcut un gest de peste 20.000 de like-uri și peste 200.000 de vizualizări pe Twitter.

Oops, did it again 🤷‍♂️😂

— UtdDistrict (@UtdDistrict)