Cristiano Ronaldo, apariție de senzație la Globe Soccer Awards! CR7 și-a etalat ceasul de 700.000 euro

Cristiano Ronaldo a avut parte de o apariție de senzație la Globe Soccer Awards. Lusitanul a fost surprins purtând un ceas care valorează nu mai puțin de 700.000 euro.
Iulian Stoica
29.12.2025 | 16:35
Cristiano Ronaldo aparitie de senzatie la Globe Soccer Awards CR7 sia etalat ceasul de 700000 euro
Cristiano Ronaldo, apariție cu un ceas de 700.000 euro la Globe Soccer Awards. Sursă foto: Facebook Cristiano Ronaldo
Legitimiat la Al Nassr, Cristiano Ronaldo continuă să câștige premii importante. Prezent la Globe Soccer Awards, atacantul lusitan a purtat un ceas luxuriant la mână. Despre ce model este vorba.

Cristiano Ronaldo nu atrage privirile pe terenul de fotbal, ci și în afara sa. Aflat la Globe Soccer Awards, atacantul lusitan a fost surprins cu un ceas care valorează nu mai puțin de 705.000 euro.

La gala desfășurată în Dubai, Cristiano Ronaldo a purtat pe încheietura stângă un Patek Philippe Nautilus Chronograph Ref. 5980/1400G, o adevărată bijuterie a ceasornicăriei de lux, evaluată la aproximativ 770.000 de dolari, adică în jur de 705.000 de euro.

Piesa, confecționată din aur alb de 18 karate și decorată cu diamante, a fost recunoscută de numeroși fani ca aparținând unuia dintre cele mai exclusiviste segmente ale pieței, fiind produsă în serii extrem de limitate și, de regulă, realizată la comandă.

Acest ceas face parte dintr-o colecție care include un Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial, în valoare de aproximativ 1,56 milioane de euro, un Franck Muller Cintrée Curvex Tourbillon, evaluat la 1,38 milioane de euro, un Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon CR7 Edition (920.000 de euro), un Hublot Big Bang Integrated Tourbillon Sapphire Rainbow (885.000 de euro) și un Rolex GMT-Master II „Ice” (740.000 de euro), conform cotidianului Marca.

Continuă lupta de a atinge 1.000 goluri

Al-Nassr a evoluat sâmbătă seara, pe teren propriu, în meciul de campionat împotriva formației Al Okhdood. Cristiano Ronaldo a fost din nou protagonist în succesul echipei sale, care s-a impus cu 3-0 în etapa a 10-a.

CR7, fotbalistul care a făcut senzație pe internet cu fotografia publicată înainte de sărbători, a deschis scorul în minutul 31. Reușita a venit în urma unei finalizări simple, fără un efort deosebit din partea portughezului. Însă adevăratul spectacol a urmat ulterior.

În minutele de prelungire ale primei reprize, Ronaldo a demonstrat din nou de ce este capabil. Servit excelent de Brozovic în minutul 45+3, atacantul a marcat spectaculos cu călcâiul, din interiorul careului mic, ajungând astfel la un total de 956 de goluri în carieră. Obiectivul său declarat, atingerea pragului de 1000 de goluri, este tot mai aproape, portughezul făcând pași importanți spre acest record de la meci la meci.

