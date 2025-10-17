Cristiano Ronaldo, apariție fabuloasă în filmul despre viața lui Loți Boloni. Cum s-a născut ideea documentarului

Au trecut 23 de ani de ani de când Loți Boloni l-a promovat pe Cristiano Ronaldo la prima echipă a lui Sporting Lisabona, iar superstarul portughez nu l-a uitat niciodată pe tehnician. Drept mulțumire că l-a ajutat la începutul carierei, el a acceptat să apară în filmul care prezintă drumul românului.

Loți Boloni, detalii despre filmul în care apare și Cristiano Ronaldo

Premiera filmului ”Boloni – Legenda Transilvaniei” ar fi trebuit să aibă loc în luna aprilie, dar , așa cum a anunțat FANATIK la acel moment.

În cele din urmă, documentarul a putut fi vizionat în premieră pe 12 septembrie, la Festivalului Internațional Cine Fest din Ungaria. Premiera în România este programată pentru mijlocul acestei luni, la Târgu Mureș, iar Boloni a vorbit despre apariția lui Cristiano Ronaldo.

”Mulți prieteni mi-aș fi dorit să fie în film. E un film destul de lung. Trebuia tăiat într-un anumit fel, eu nu știu de ce. Nu știu dacă a refuzat cineva, nu am participat la toate filmările, nu am putut. Poate sunt oameni din politețe care au zis da și poate nu au apărut. Eu nu știu.

Cei care erau responsabili pentru a obține contactul nu mi-au vorbit despre lucrul acesta. E o lume total diferită. Nu m-am băgat în treaba lor. Apare (n.r. – Cristiano Ronaldo). Să vă uitați și veți vedea. Deosebit de complicat a fost să-l aducem”, a declarat Loți Boloni, la emisiunea Fotbal Club de la .

Cum a apărut ideea unui film despre viața lui Loți Boloni

Fostul internațional român a mărturisit că ideea acestui documentar i-a aparținut unui suporter al echipei Honved Budapesta și a recunoscut că în prima fază nu a înțeles de ce se vrea crearea unui film despre viața sa.

”Prima dată când mi s-a propus nu am înțeles nimic, ce vor oamenii să facă cu mine. Nu mă simțeam potrivit pentru așa ceva. Apoi, am cerut niște informații din partea lor și mi-am dat seama că cel care a fost la originea acestui film a fost un mare fan al lui Honved.

A fost deosebit de frig când am jucat atunci cu Steaua (n.r. Steaua – Honved 4-1, 6 noiembrie 1985 în Cupa Campionilor Europeni). A văzut numele meu și a decis când va fi mare și va lucra în cinematografie să facă un film cu Loți Boloni. A fost dorința lui”, a povestit el.

Cele mai frumoase amintiri ale lui Boloni

Loți Boloni a rememorat cele mai frumoase momente ale carierei, meciul România – Italia 1-0 sau câștigarea Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, și a vorbit la superlativ despre mama sa, care .

”Aș lua-o cu mine pe maică-mea, care apare în film. Aș lua cu mine tribuna de după meciul cu Italia. Nu neapărat golul, ci tribuna care e în flăcări. A rămas mereu în mintea mea, în inima mea.

Iarăși un moment, nu neapărat meciul, ci gașca pe care am format-o la Steaua și când am sosit înapoi cu Cupa Campionilor Europeni, lumea aceea. Erau vreo 30.000 de oameni în frig, în întuneric. Brațele lor se întindeau spre noi. Și asta aș lua cu mine”, a spus Boloni.

Impresionanta carieră a lui Loți Boloni

Născut la Târgu Mureș pe 11 martie 1953, Loți Boloni a debutat în fotbal la Chimica Târnăveni, iar apoi a jucat pentru ASA Târgu Mureș și Steaua București, alături de care a câștigat Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei.

În 1988 a ales să părăsească România și a jucat pentru formația belgiană Racing Jet Wavre. După doar un an a luat calea Franței și a evoluat la Creteil și Orleans, înainte de a-și încheia cariera în 1992.

La echipa națională a jucat 102 meciuri și a marcat 23 de goluri, dar a avut și o perioadă extrem de dificilă. Andrei Vochin a povestit la emisiunea ”Oldies but Goldies” că Boloni . Revenirea s-a produs abia după instalarea ca selecționer a lui Mircea Lucescu.

A antrenat echipe de top din întreaga lume

La doar 2 ani după ce a agățat ghetele în cui, Loți Boloni și-a început cariera de antrenor. Și a făcut-o în Franța, unde a stat timp de șase sezoane la Nancy, înainte de a prelua naționala României.

A fost selecționer doar un singur an, iar apoi a mai pregătit echipele Sporting Lisabona, Rennes, AS Monaco, Al Jazira, Standard Liege, Al Wahda, Lens, PAOK Salonic, Al Khor, Al Ittihad, Antwerp, Gent, Panathinaikos și Metz.