Cristiano Ronaldo, apariție stelară la ultimul antrenament al Portugaliei! Cum l-a sărbătorit Nike

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După un prim meci dezastruos cu RD Congo, Cristiano Ronaldo și-a recăpătat strălucirea în duelul cu Uzbekistan și a marcat două goluri. Vedeta Portugaliei a mai doborât niște recorduri și a fost sărbătorit cum se cuvine la antrenament.

Cristiano Ronaldo a luat ochii la antrenamentul Portugaliei

Pentru lusitani urmează partida împotriva Columbiei, programată duminică, 28 iunie, de la ora 02:30, în care se va decide câștigătoarea Grupei K. În pregătirea acestui joc, Ronaldo a atras toate privirile la ultimul antrenament.

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Starul portughez a apărut la ședința de pregătire purtând noile sale ghete aurii ”Gold Scorpion” Mercurial Superfly 11, inscripționate cu logo-ul CR7. Este un cadou primit de la firma de echipament sportiv Nike.

Americanii au dorit astfel să celebreze faptul că, după ”dubla” reușită în partida cu Uzbekistan, Cristiano Ronaldo a devenit .

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Cristiano Ronaldo wearing his new gold boots in Portugal training 😮‍💨💫 Nike are commemorating Ronaldo becoming the first player to score a goal in six consecutive World Cup tournaments with this special "Gold Scorpion” Mercurial Superfly 11 release 🤩 — ESPN FC (@ESPNFC)

Cristiano Ronaldo, reacție genială după golurile cu Uzbekistan

Criticat vehement după evoluția mult sub așteptări din întâlnirea cu RD Congo, Cristiano Ronaldo a avut un . ”M-am întors! M-am întors!”, a transmis portughezul spre camerele de luat vederi, imitând o scenă cu Arnold Schwarzenegger din celebrul film ”Terminator”.

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După încheierea jocului, vedeta Portugaliei și-a explicat gestul făcut după ultimul fluier: ”Ca să nu mă uite!”. ”Sunt foarte fericit, dar cel mai important este munca pe care a depus-o echipa și încrederea pe care am avut-o. În timpul săptămânii am fost criticați din toate părțile, știam că se va întâmpla așa, însă echipa a muncit foarte bine și am progresat mult.

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Uneori, răul aduce și ceva bun. Este întotdeauna frumos să dobori recorduri, însă cel mai important este să ajut echipa să-și atingă obiectivele. Acum obiectivul era calificarea în faza eliminatorie. Cu patru puncte, cred că suntem deja calificați. Sunt foarte fericit.

Dumnezeu îi ajută pe cei care muncesc. Știam că și colegii mei mă vor ajuta. A fost o săptămână dificilă, o săptămână întunecată. Părea că lumea mă retrăsese deja din fotbal, dar am rezistat, așa cum am făcut mereu, pentru că am încredere în munca mea. A fost greu, trebuie să recunosc, dar ne-am întors!”, a mai spus Ronaldo.

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Prețuri uriașe la bilete pentru Columbia – Portugalia

Cristiano Ronaldo este așteptat titular în partida , care va decide câștigătoarea Grupei K de la Cupa Mondială din 2026. Lusitanii au nevoie neapărat de victorie pentru a trece în clasament peste sud-americani.

Jocul de la Miami a stârnit un interes uriaș în rândul fanilor, cererile de bilete fiind uriașe. În acest condiții și . Un tichet normal se vinde cu aproximativ 3.500 de dolari, iar cele speciale de lângă teren sau din tribuna VIP ajung la 30.000-50.000 de dolari.