Cristiano Ronaldo are coșmaruri cu Franța! Portugalia ratează primul turneu final după 20 de ani!

Portugalia lui Cristiano Ronaldo este pe locul doi în grupa de Nations League, la trei puncte de Franța și nu mai poate face nimic pentru a câștiga grupă și să se califice în fazele superioare ale competiției, drept pentru care va rata faza finala a unui turneu pentru prima oară după EURO 2000.

Cristiano Ronaldo mai are are un motiv în plus să fie dezamăgit după meciul pierdut cu 0-1 în fața Franței lui Kylian Mbappe, mai ales că și în partida tur a fost doar un rezultat de egalitate, scor 0-0.

Ba mai mult, naționala Portugaliei pierde primul meci după nu mai puțin de 13 luni, când în octombrie pierdea la Kiev cu Ucraina, în preliminariile Campionatului European din 2020.

Portugalia ratează pentru prima oară după 20 de ani faza finală a unui turneu

Portugalia nu mai are nicio șansă la primul loc în grupa de Liga Națiunilor și ratează astfel calificarea în faza finală a turneului, lucru care nu s-a mai întâmplat de la Campionatul Mondial din Franța (1998), lusitanii fiind singura reprezentativă care de atunci nu a ratat absolut niciun turneu final, cu participări consecutive la EURO 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 (transformat în EURO 2021) dar și la Campionatele Mondiale din 2002, 2006, 2010, 2014 și 2018.

Înainte de meciul pierdut cu Franța, Portugalia lui Cristiano Ronaldo avea nu mai puțin de șapte partide consecutive fără înfrângere, dintre care cinci victorii și două egaluri cu Spania, apoi cu Franța.

Astfel, Portugalia ratează șansa să își apere trofeul cucerit în 2019, după ce va termina pe locul al doilea într-o grupă din care mai face parte Franța, Croația și Suedia, iar lui Cristiano Ronaldo îi este greu să accepte un eșec în fața mult mai tânărului Kylian Mbappe.

Cristiano Ronaldo nu a reușit să înscrie niciodată în fața Franței

Franța este singura reprezentativă cu care Cristiano Ronaldo s-a confruntat destul de des și împotriva căreia nu a reușit să înscrie nici măcar un gol, deși s-a duelat de 6 ori cu naționala “Cocoșului Galic”, adică peste 400 de minute, ceea ce l-a frustrat destul de tare pe portughez.

Ronaldo a reacționat pe contul de instagram după ce a pierdut meciul împotriva starului Kylian Mbappe, cu care are o relație de prietenie și a tras concluziile după eliminarea Portugaliei din Liga Națiunilor:

ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) ADVERTISEMENT

Starul lui Juventus a declarat la finalul meciului cu Franța: “Avem de învățat din fiecare partidă. Din păcate, nu ne-am atins obiectivul. Trebuie să ridicăm capul și să fim mândri de tot ceea ce am realizat împreună!”, a spus dezamăgit Cristiano Ronaldo.