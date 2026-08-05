Cristiano Ronaldo are o colecție impresionantă de mașini de lux. Bolizii valorează peste 25 de milioane de euro

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Descoperă ce mașini de lux are, în realitate, Cristiano Ronaldo. Le-a arătat celor care îl urmăresc o mică parte dintre bolizii pe care-i deține, colecția integrală valorând aproximativ 26 de milioane de euro (30 de milioane de dolari).

Ce mașini de lux deține Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo (41 ani) nu este doar unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume, ci și un miliardar excentric. , afișându-și în ipostaze neașteptate alături de viitoarea sa soție, Georgina Rodriguez (32 ani). Cuplul care se va căsători în perioada următoare a apărut cu inele cu diamante în valoare de milioane de euro.

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Extravaganțele sportivului sunt recunoscute și la capitolul autoturisme. Are un garaj plin cu , colecția sa impresionantă dispunând de modele speciale și rare. Vehiculele cu mulți cai putere sub capotă sunt întreținute și pot fi folosite la orice oră din zi și din noapte. Portughezul le numește „jucăriile mele”.

Într-un carusel de pe social media și-a prezentat o mică parte din pasiune. Una dintre mașinile care se remarcă este un Ferrari LaFerrari în culoarea clasică, roșu. Hipercarul hibrid este produs în ediție limitată de constructorul italian. A fost lansat în 2013, dispunând de un motor V12 de 6.3 litri (800 CP) și un motor electric (163 CP).

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Oferă o putere totală de 963 CP, o accelerație de la 0 la 100 km/h în mai puțin de 3 secunde și o viteză maximă de peste 350 km/h. Pe piața actuală valorează între 3 și 5 milioane de euro. În momentul lansării prețul de catalog era de aproximativ 1 milion de euro, însă valoarea a crescut masiv datorită rarității. Au fost produse doar 499 de exemplare coupe.

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Bugatti Chiron și Porsche Cayenne Coupé.

O altă mașină remarcabilă este Bugatti Chiron de culoare maro închis, în valoare de peste 2,5-4 milioane de euro. În pozele din mediul online se distinge și silueta joasă și designul unui Lamborghini Countach LPI 800-4. Bolidul de lux costă între 2 și 3 milioane de euro. Cristiano Ronaldo mai are în colecție un Aston Martin DBX și un Lamborghini Urus.

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De asemenea, starul este proprietarul unui Porsche Cayenne Coupé. În plus, deține un Bugatti Veyron Grand Sport, cu o valoare estimată între 1,7 și 2,5 milioane euro. Un calcul simplu arată că a scos din buzunar aproape 10 milioane de euro doar pentru acestea. Potrivit , colecția completă este de aproximativ 26 de milioane de euro.

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Ferarri, modelul preferat al lui Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo mai are în garaj Rolls-Royce, Lamborghini și Mercedes-AMG. Fotbalistul nu a numit niciodată o mașină preferată, însă imaginile din social media demonstrează că are o afinitate pentru Ferarri. Îi place seria Icona care a fost concepută pentru a îmbrățișa bogata moștenire a mărcii Ferrari. Această colecție este apreciată de toți pasionații de condus și savurată de un grup limitat de colecționari.

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Specialiștii transmit că seria Icona este alcătuită din 3 modele emblematice, SP1, SP2 și SP3. Toate mașinile sunt inspirate din legendarele mașini de curse Ferrari din trecut, păstrând în același timp un design atemporal, materiale inovatoare și tehnologie modernă. Ferrari Daytona SP3 reprezintă cea mai recentă intrare în acest ansamblu.

Bineînțeles că autoturismul nu lipsește din garajul starului portughez. Bolidul de lux se recunoaște după partea frontală foarte joasă, grila lată și forma farurilor. Costul destul de piperat diferă în funcție de configurație și kilometraj, având un preț care se încadrează între 4 și 6 milioane de euro. Fotbalistul are și un Ferrari 599 SA Aperta, care costă 1,2–2 milioane de euro.

În plus, mai deține un McLaren Senna (750.000 de lire sterline), un Lamborghini Aventador (270.000 de lire sterline), un Bentley Flying Spur (250.000 de lire sterline), un Mercedes G-Wagon Brabus (600.000 de lire sterline) și trei Rolls Royce-uri. Legendarul sportiv are și un BMW pe care l-a primit cadou de la clubul pentru care joacă, Al-Nassr.

Garajul lui Cristiano Ronaldo este într-o continuă evoluție, starul fiind cunoscut pentru faptul că vinde și achiziționează mașini de lux în mod regulat. În urmă cu ceva vreme a renunțat la un Bugatti Centodieci pe care îl deținea din 2021. A primit suma de 8,6 milioane de euro pentru această tranzacție, demonstrând că face investiții inteligente.