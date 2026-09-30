Sport

Cristiano Ronaldo aruncă în aer vestiarul Portugaliei! Întâlnire de gradul zero cu Jorge Jesus. Preşedintele Federaţiei a zburat de urgenţă în cantonament

E tensiune maximă în vestiarul Portugaliei după ce Cristiano Ronaldo a fost rezervă neutilizată în Norvegia - Portugalia 1-2. Căpitanul "lusitanilor" a avut o discuţie decisivă cu selecţionerul Jorge Jesus, iar preşedintele Federaţiei a zburat de urgenţă în cantonament.
Marian Popovici
30.09.2026 | 09:14
Cristiano Ronaldo arunca in aer vestiarul Portugaliei Intalnire de gradul zero cu Jorge Jesus Presedintele Federatiei a zburat de urgenta in cantonament
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Cristiano Ronaldo aruncă în aer vestiarul Portugaliei! Întâlnire de gradul zero cu Jorge Jesus. Preşedintele Federaţiei a zburat de urgenţă în cantonament. Sursa: hepta.ro
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Portugalia a câştigat cu 2-1 în faţa Norvegiei, la Oslo, dar e tensiune maximă în cantonamentul naţionalei. Cristiano Ronaldo a refuzat să se antreneze după ce a rămas rezervă neutilizată în confruntarea cu nordicii.

Cristiano Ronaldo aruncă în aer vestiarul Portugaliei

Înaintea celor patru meciuri, Jorge Jesus i-a transmis lui Cristiano Ronaldo că va fi titular în ambele confruntări de pe teren propriu ale Portugaliei, cu Ţara Galilor şi returul cu Norvegia. Selecţionerul a convenit cu starul portughez să joace în a doua repriză şi la Oslo, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

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Cristiano Ronaldo a ieşit la încălzire, iar la finalul meciului, vizibil frustrat de decizia selecţionerului, a plecat direct la vestiare. Jorge Jesus nu l-a folosit pe Ronaldo, spunând că jocul i-a dictat alte soluţii. Din acest motiv, Cristiano Ronaldo nu s-a mai antrenat cu grupul după meciul din Norvegia şi a făcut pregătire în sala de forţă.

Discuţie decisivă cu Jorge Jesus! Preşedintele Federaţiei a zburat de urgenţă în cantonament

A Bola scrie că Jorge Jesus şi Cristiano Ronaldo au avut o discuţie cu cărţile pe faţă la Malmo, acolo unde este cantonată echipa înaintea meciului cu Danemarca, de la Copenhaga. Lusitanii scriu că discuţia a decurs într-o notă pozitivă, iar Ronaldo a revenit la sentimente mai bune.

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Preşedintele Federaţiei Portugheze de Fotbal, Pedro Proenca, a zburat de urgenţă în cantonamentul echipei naţionale pentru a potoli tensiunile existente în lotul echipei mari. Proenca voia să asiste, iniţial, la meciul echipei U21 cu Gibraltar, dar şi-a schimbat planurile şi a zburat de urgenţă la Malmo:

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„Pe aeroportul Humberto Delgado, șeful departamentului de comunicare al Federației Portugheze de Fotbal i-a poziționat pe jurnaliști într-un loc pentru a colecta imagini și a-i pune întrebări lui Proenca.

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Exact în acel moment, președintele FPF a intrat în zona rezervată din altă direcție, trecând printr-o zonă delimitată de bandă de securitate, care l-a împiedicat să stea de vorbă cu jurnaliștii despre Ronaldo”, scrie A Bola, evidenţiind faptul că situaţia a fost una foarte tensionată.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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