Cristiano Ronaldo, așa cum nu a fost văzut niciodată! A ratat penalty, dar și cu poarta goală, în același meci: bătaie generală la final! Video

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Cristiano Ronaldo (41 de ani) „vânează” în continuare borna de 1.000 de goluri în carieră, iar portughezul a ratat două oportunități uriașe de a marca în meciul dintre Al Nassr și NEOM. În prelungirile primei reprize, lusitanul a trimis pe lângă poartă dintr-o lovitură de la 11 metri, iar în startul părții secunde a irosit o ocazie uriașă, cu poarta goală. Echipa sa a fost salvată de conaționalul Joao Felix, care a marcat singurul gol al partidei.

Seară de coșmar pentru Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită: a ratat un penalty și a irosit o ocazie cu poarta goală

Al Nassr avea nevoie de un succes în meciul de pe teren propriu contra lui NEOM pentru a rămâne aproape de liderul-surpriză Al Qadsiah, iar echipa lui Cristiano Ronaldo a reușit să se impună la limită, 1-0, singurul gol al meciului fiind înscris de Joao Felix. Partida a fost una groaznică pentru Ronaldo, care a irosit două șanse uriașe.

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Mai întâi, în prelungirile primei reprize, Al Nassr a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, însă Cristiano Ronaldo nu a fost inspirat și a trimis pe lângă poartă. Apoi, în startul părții secunde, Sadio Mane a deviat excelent balonul cu capul după o lovitură liberă, iar mingea a ajuns în fața porții la Cristiano Ronaldo, aflat într-o poziție ideală. Portughezul a ratat din nou execuția și a trimis peste transversală. Acesta are momentan 982 de goluri înscrise în carieră, obiectivul său fiind de a ajunge la borna de 1.000.

Revine Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei?

În timpul precedentei acțiuni a naționalei Portugaliei, a declanșat un scandal uriaș după ce a părăsit cantonamentul echipei în urma unui conflict cu antrenorul Jorge Jesus. Recent, Federația Portugheză a dezvăluit sancțiunea primită de Ronaldo, iar pedeapsa este una extrem de blândă. Acesta a fost sancționat cu o amendă de 255 de euro și cu o suspendare de 30 de zile.

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Sancțiunea expiră la finalul lunii octombrie, așadar, în cazul în care va fi convocat de , Ronaldo ar putea reveni pe teren pentru ultimele două meciuri pe care Portugalia le va disputa în grupa A4 din Liga Națiunilor. Lusitanii, care conduc autoritar clasamentul, cu punctaj maxim după primele 4 meciuri, vor întâlni Danemarca la Braga pe 14 noiembrie și Țara Galilor la Cardiff pe 17 noiembrie.

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Bătaie generală la finalul meciului Al Nassr – NEOM

După ultimul fluier al arbitrului, pe gazon s-a declanșat un conflict între un fotbalist al oaspeților și o persoană din staff-ul lui Al Nassr. După această victorie, gazdele au ajuns la 22 de puncte și au urcat pe locul 3, la 3 lungimi în urma liderului Al Qadsiah, care are un meci în plus disputat. De cealaltă parte, NEOM a rămas cu 16 puncte și ocupă locul 6. Pentru formația lui Cristiano Ronaldo urmează un meci în deplasare pe terenul celor de la Al Faisaly, care va avea loc vineri, 23 octombrie, de la ora 16:30.

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NO SE PUEDE CREER LO QUE ERRÓ CRISTIANO RONALDO, OTRA VEZ. ‼️😳🇵🇹

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