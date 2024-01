Cristiano Ronaldo nu s-a mai abținut după ce . Deși a trecut aproximativ o săptămână de la decernarea premiului, starul portughez a ținut să intervină și să-i „înțepe” pe rivali.

Cristiano Ronaldo, atac direct la Leo Messi: “Aceste premii își pierd credibilitatea”

, Leo Messi a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului 2023 la Gala FIFA “The Best”. Argentinianul a avut același număr de puncte precum Erling Haaland, însă campionul mondial a primit mai multe nominalizări din partea căpitanilor de echipă națională.

, l-a atacat direct pe Leo Messi. „Balonul de Aur și premiile The Best își pierd credibilitatea. Am marcat 54 de goluri. Unii oameni ar putea spune că este ușor pentru că sunt în Arabia Saudită.

Dar fotbaliștii știu că este greu să marchezi goluri în Arabia Saudită și în alte țări. Sunt mândru că îi las în urmă pe Haaland, Mbappe și Kane”, a spus Cristiano Ronaldo.

„Când te retragi?” Cristiano Ronaldo a dat un răspuns fabulos

Cristiano Ronaldo va împlini vârsta de 39 de ani pe 5 februarie. Totuși, cvintuplul Balon de Aur nu se gândește deloc la retragere. Întrebat despre pasul în spate, portughezul a avut un răspuns genial.

„Sunt foarte fericit la Al-Nassr, a fost un pas mare pentru mine. Arabia Saudită e în plin proces de dezvoltare. Va dura mult, dar, pas cu pas, vor ajunge la cel mai înalt nivel. Cred că liga din Arabia Saudită va fi în TOP 3 campionate din lume.

Arabii vor fi mândri. Când voi simți că e gata. Nu știu, sincer să spun. Bineînțeles că se va întâmpla în curând…adică voi mai juca încă 10 ani. Nu, glumesc…nu știu, vom vedea”, a mai spus Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, 3 trofee la gala Globe Soccer Awards

Cristiano Ronaldo a primit trofee importante la gala Globe Soccer Awards care a avut loc la Dubai. Starul naționalei Portugaliei a fost desemnat ”Cel Mai Bun Jucător din Orientul Mijlociu”. Ronaldo i-a depășit pe Riyad Mahrez și Mohamed El Shenawy.

Golgheter în 2023 cu 54 de goluri, Cristiano Ronaldo a primit ”Premiul Maradona”. Totodată, Cristiano Ronaldo a primit premiul pentru ”Jucătorul favorit al fanilor din anul 2023”.

”Nu am câștigat niciodată aceste două trofee și promit să le pun în muzeul meu pentru că sunt speciale. Sunt foarte mândru! Trebuie să le mulțumesc soției și copiilor mei, ei sunt cei care se ocupă de mine în fiecare zi.

Știu că uneori pot fi puțin plictisitor, dar este treaba mea să fiu consecvent de fiecare dată. Mulțumesc Globe Soccer pentru acest premiu uimitor”, a mai spus Cristiano Ronaldo care a fost prezent la gala de la Dubai alături de Georgina Rodriguez.