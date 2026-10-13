Cristiano Ronaldo, atacat de fostul jucător al lui Real Madrid: „Cineva trebuie să-l oprească!”

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Antonio Cassano (45 de ani), fost fotbalist la echipe precum AS Roma, Real Madrid, AC Milan sau Inter, l-a atacat pe Cristiano Ronaldo (41 de ani). Fostul internațional italian e de părere că „veteranul” care evoluează la Al Nassr nu mai poate aduce vreun beneficiu naționalei Portugaliei, iar acesta l-a criticat pe lusitan și pentru modul în care se comportă cu privire la imaginea sa publică.

Antonio Cassano, atac la adresa lui Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a provocat un scandal uriaș la naționala Portugaliei, plecând de la lot în timpul ultimei acțiuni. Antonio Cassano l-a criticat pe experimentatul atacant. „Cineva trebuie să-l oprească pe Cristiano Ronaldo! De 7 sau 8 ani se gândește doar la sine, trebuie oprit. Nu se mai ține pe picioare, cade singur.

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Trebuie să se împace cu sine însuși din punct de vedere sportiv, nu mai poate. Ce își mai dorește? Portugalia joacă mai bine fără el. Uită-te la Ramos, Felix și Bernardo Silva”, a afirmat fostul internațional italian la emisiunea „Viva el Futbol”, conform .

Cassano a criticat și modul în care se raportează la imaginea sa publică, pornind de la informația conform căreia portughezul ar solicita în fiecare zi o revistă a presei. „Dar ce problemă are de vrea să i se facă revista presei în fiecare dimineață? Există o limită pentru orice, deja a devenit o glumă, o mascaradă. Am aflat de la o persoană din Portugalia că își antrena mușchii pectorali doar cu un singur braț, după ce se spusese că unul era mai mic decât celălalt. Dar ce probleme are omul ăsta?”, a spus italianul.

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Cine este Antonio Cassano

Lansat în fotbal de Bari, formația din orașul său natal, Antonio Cassano s-a remarcat la AS Roma, unde a evoluat timp de 5 sezoane. În ianuarie 2006, italianul s-a transferat la , unde nu a confirmat însă, fiind împrumutat după un an și jumătate la Sampdoria. Cumpărat definitiv în 2008 de formația din Genova, fotbalistul care putea să evolueze ca mijlocaș ofensiv, al doilea atacant sau chiar în bandă a impresionat timp de 3 sezoane, iar în 2011 ajungea din nou la un club uriaș al Europei, AC Milan. După doar un an și jumătate, Cassano îi părăsea pe „rossoneri” în cadrul unui schimb cu marea rivală Inter, în cealaltă direcție mergând Giampaolo Pazzini.

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După un sezon dezamăgitor, în care echipa a terminat pe locul 9, Cassano a plecat de la Inter, iar ultimii ani ai carierei i-a petrecut la Parma și Sampdoria. Deși a semnat cu Verona în vara lui 2017, italianul nu a îmbrăcat tricoul echipei în niciun meci oficial, anunțându-și retragerea. Cunoscut pentru firea sa impulsivă și pentru desele conflicte pe care le avea cu antrenorii și cu coechipierii, Cassano nu și-a îndeplinit niciodată potențialul, chiar dacă a jucat pentru mai multe grupări uriașe din Europa. În total, acesta a marcat 140 de goluri în cele 514 meciuri jucate pentru echipele de club. La naționala Italiei a strâns 39 de selecții în perioada 2003-2014, marcând de 10 ori. A fost prezent la patru turnee finale alături de „Squadra Azzurra”: EURO 2004, EURO 2008, EURO 2012 și Cupa Mondială din 2014.