Cristiano Ronaldo bate record după record. Ce s-a întâmplat imediat după ce transferul la Manchester United a devenit oficial

Nici nu a ajuns bine în Anglia pentru a îmbrăca din nou tricoul „diavolilor roșii”, că portughezul Cristiano Ronaldo a și doborât un record demn de invidiat. O fotografie prin care noua sa echipă anunța oficial transferul a adunat până sâmbătă seara nu mai puțin 12,7 milioane de like-uri pe Instagram.

Vorbim, practic, de cele mai multe reacții ale internauților la o postare venită din partea unui club sportiv pe această rețea de socializare. Rămâne de văzut, însă, dacă starul portughez – care în februarie a împlinit 36 de ani – va reuși să se ridice la nivelul așteptărilor.

Cristiano Ronaldo a bătut recordul chiar înainte să ajungă în Anglia

„Bine ai venit acasă, Cristiano”, este mesajul care însoțește fotografia publicat pe pagina oficială de Instagram a „diavolilor roșii”. Surprinzător sau nu, reacțiile fanilor entuziasmați de au început imediat să curgă.

La ora redactării acestei stiri, postarea se bucură de 12.795.298 de aprecieri și 551.584 de comentarii ale unor persoane din toate colțurile lumii. În schimb, cotele la titlu nu sunt – cel puțin deocamdată – influențate de venirea lui Ronaldo.

Cel mai probabil, debutul său se va produce abia pe 11 septembrie, imediat după pauza competițională prilejuită de meciurile echipelor naționale, când este programat duelul cu Newcastle. Între timp, pe elevii lui Ole Gunnar Solskjaer îi așteaptă deplasarea de la Wolverhampton.

CR7, mesaj de adio pentru Juventus: „Mi-am dat inima și sufletul”

De îndată ce a devenit oficial, Cristiano Ronaldo a ținut să-și exprime, printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare, întreaga recunoștință pentru clubul la care a evoluat vreme de trei sezoane. Nici suporterii nu au fost uitați.

„Astăzi mă despart de un club fantastic, cel mai mare din Italia și cu siguranță unul dintre cele mai mari din toată Europa. Mi-am dat inima și sufletul pentru Juventus și mereu voi iubi orașul Torino.

“Tifosi bianconeri” m-au respectat mereu şi am încercat să răspund luptând la fiecare meci, fiecare sezon, fiecare competiţie. La final, putem să privim în urmă şi să realizăm că am reuşit lucruri măreţe, nu chiar tot ce ne-am dorit, dar totuşi, am scris o poveste frumoasă împreună.

Mereu voi fi unul dintre voi. Acum sunteţi parte a poveştii mele, aşa cum şi eu simt că sunt parte a poveștii voastre. Italia, Juve, Torino, ”tifosi bianconeri”, mereu veţi fi în inima mea!

Juve, storia di un grande amore/ Bianco che abbraccia il nero/ Coro che si alza davvero/Juve per sempre sara…(Juve, povestea unei mari iubiri/ Albul care îmbrăţişează negrul/Scandările care ies la iveală cu adevărat/Juve va fi mereu)”, a transmis starul portughez.