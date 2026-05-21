Cristiano Ronaldo, campion cu Al-Nassr în Arabia Saudită! Lacrimi și gest emoționant către Georgina Rodriguez după ce a reușit „dubla”. Video

Formația pentru care Cristiano Ronaldo joacă, Al-Nassr, a reușit să câștige titlul în Arabia Saudită după o victorie necesară în ultima etapă, 4-1, cu Damac.
Catalin Oprea
21.05.2026 | 23:02
Al-Nassr a câștigat titlul în Arabia Saudită.
Ultima rundă a campionatului din Arabia Saudită a adus o luptă la baionetă între Al-Nassr și Al Hilal pentru primul loc, dar și suspans în ceea ce privește retrogradarea. Formația la care evoluează și Cristiano Ronaldo a câștigat contra celor de la Damac și astfel și-a asigurat titlul.

Cristiano Ronaldo, decisiv pentru Al-Nassr în victoria care aduce titlul în Arabia Saudită

Superstarul portughez a ajuns în Arabia Saudită în urmă cu 3 ani, la sfârșitul anului 2022, la Al-Nassr, și a încercat în mai multe rânduri să triumfe în întrecerea internă, fără succes însă. Totuși, sezonul actual a fost unul care, în cele din urmă, a împlinit și acest obiectiv pentru Cristiano Ronaldo, care a recunoscut public că și-a dorit foarte mult trofeul.

Ultima etapă a adus duelul dintre Al-Nassr și Damac, iar pentru gazde era necesară victoria pentru a-și asigura locul 1 în clasament, în timp ce Damac avea nevoie de minim egal pentru a scăpa de retrogradare. Partida a început cu o dominare sterilă a celor de la Al-Nassr, însă Sadio Mane a deschis scorul după o lovitură de cap în urma unui corner.

A urmat a doua reușită a partidei, semnată de Coman cu un șut lângă bară, de la marginea careului, după care oaspeții au redus din handicap cu un penalty. A urmat însă tăvălăgul Cristiano Ronaldo. Acesta a marcat din lovitură liberă, din lateral stânga, după care a mai punctat o dată, cu un șut puternic din careu, reușită care a închis definitiv socotelile.

Cristiano Ronaldo, în lacrimi după ce a luat titlul cu Al-Nassr

Cu 5 Champions League câștigate, plus zeci de trofee în Europa, Cristiano Ronaldo are o carieră în care a triumfat extrem de des la echipele pe unde a fost. Totuși, succesul obținut cu Al-Nassr, în campionatul Arabiei Saudite, a însemnat foarte mult pentru superstarul portughez, care nu și-a putut stăpâni emoțiile.

După ce a dat al doilea gol în meciul cu Damac, lusitanul a început să lăcrimeze pe teren și a făcut semn către loja unde se afla familia sa, Georgina alături de cei mici. Și după ce a fost schimbat, aflat pe banca de rezerve, el a fost cu ochii înlăcrimați.

Performanțe incredibile pentru Cristiano Ronaldo. A fost șef de galerie după titlul cu Al-Nassr

Pentru Cristiano Ronaldo după acest triumf a fost atinsă o bornă senzațională. Lusitanul a câștigat campionatul în 4 țări diferite, Anglia, Spania, Italia și acum în Arabia Saudită. Este trofeul cu numărul 37 din carieră pentru portughez.

După fluierul final al partidei, atacantul a mers alături de colegii săi să sărbătorească succesul și a fost șef de galerie. A luat toba și a dat tonul scandărilor, iar imaginile au devenit rapid virale.

