Cristiano Ronaldo – când celebritatea îți ia mințile! Marcel Pușcaș, opinie tranșantă după fuga lui CR7 din cantonamentul Portugaliei

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După ani la rând de evoluții bune și foarte bune, uneori uimitoare, pentru naționala Portugaliei, la ultimul meci contra Norvegiei, Cristiano Ronaldo nu a fost folosit deloc de către selecționerul Jorge Jesus.

Portugalia câștigă și fără Ronaldo

Ce să vezi? Lusitanii au câștigat meciul de la Oslo cu 2-1. . A ieșit din teren nesalutându-și suporterii și imediat după aceea nu s-a prezentat la ședința din cantonamentul naționalei Portugaliei.

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„După conferința de presă a antrenorului, și în urma unei discuții cu președintele Federației Portugheze, am decis să părăsesc tabăra de pregătire a Echipei Naționale. La timpul potrivit, voi spune portughezilor despre motivele care m-au motivat să părăsesc naționala, căreia m-am dedicat mereu”- declara Ronaldo

Cu 234 de secții și 146 de goluri înscrise pentru Portugalia, după câștigarea a 5 Baloane de Aur, 5 Ligi ale Campionilor și nenumărate titluri, CR7 nu mai are nevoie de prezentare. Este urmărit pe rețelele sociale de peste 1 miliard de pământeni. Ce și-ar mai putea dori cineva în plus din punct de vedere profesional?

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Până și fanii lui Messi sunt iritați de Ronaldo

, mai ales ai adepților lui Messi, este de natură comportamentală și relațională. Atitudinea starului a lăsat de dorit în ultima perioadă, mai ales când nici evoluțiile sale la naționala Portugaliei și nici la Al Nasr, clubul la care activează, n-au impresionat.

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Aflat la vârsta de aproape 42 de ani, fotbalistul a început “să dea rateuri” de aproape doi ani. Longevitatea lui Ronaldo este impresionantă, cariera de asemenea. Este de înțeles și de apreciat faptul că dorește să continue fotbalul la nivel înalt, că țintește recorduri și că, pur și simplu, mai vrea să joace.

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Ronaldo și Djokovic aceeași stare, cu atitudini diferite

Îl putem asemui cu tenismenul Djokovici, care, deși are tot ce-i trebuie, la rându-i, nu-și dorește să abandoneze. Deosebirea dintre cei doi este atitudinea acceptării declinului. În timp ce sârbul o face nonșalant, cu zâmbetul pe buze, tratând firesc și noul loc din clasamentul ATP, participând și la turnee minore pentru el, de doar 1000 și 500 de puncte, Ronaldo dorește nu doar să fie titular, ci să fie lăsat în teren toate cele 90 de minute regulamentare de joc. În caz contrar este dispus la reacții neconforme colegial și chiar social.

Se pare că încă nu înțelege că ceasul biologic este pe sfârșite, că în sport vârsta nu iartă pe nimeni și că e momentul să lase loc altora. Nici un om nu este de neînlocuit pe planetă. Cineva ar trebui să-i spună lui Ronaldo. Cred că ar fi degeaba. Ori nu înțelege, ori nu vrea să accepte aceste adevăruri. Altminteri atitudinea sa este de neînțeles.

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A existat fotbal și după Pele și Maradona, va exista și după retragerea lui Ronaldo

Desigur că abandonul nu este ușor de digerat pentru niciun fotbalist. Cui îi place sau îi convine să nu mai fie cine și ce a fost? Cui oare îi place ca după 30 de ani de muncă să se pensioneze? Cu toate acestea trebuie să conștientizezi că ziua aceea va veni și trebuie să fii pregătit și realist.

Pentru marile staruri sportive ale planetei este important și când, dar mai ales cum, abandonezi performanța. Abordarea deschisă, naturală și fără patimă va fi cea care îți va păstra intactă imaginea de campion.

Am asistat la retrageri ale unor mari sportivi cum ar fi Lev Iașin, Eusebio, Pele, Cruyff, Zidane, Michael Jordan, Federer șamd. Absolut toate momentele au fost impresionante și absolut toți acești coloși au lăsat loc de bună ziua și de respect suporterilor proprii și nu doar.

Messi se retrage fără scandal, Ronaldo cu scandal

Kroos, Totti și Pirlo au fost demni la retragerea din activitate. Ronaldo este încruntat, nervos și labil. Messi, de exemplu, este într-o situație similară, dar spre deosebire de Ronaldo, și-a anunțat retragerea de la echipa Argentinei când încă este în glorie. N-a așteptat nici huiduielile, nici chinul ducerii unui meci întreg și nici nu și-a făcut echipa să joace în inferioritate prin faptul că ar face doar act de prezență pe teren. Este de respectat. La fel de respectată poate fi și atitudinea starului bosniac Dzeko, care a abandonat, dar a fost prezent alături de foștii colegi la meciul de la București. Bravo! Așa da.

Exemplele pot continua cu Kroos, Totti, Pirlo șamd. A te lăsa frumos de ceva este un semn de inteligență, realism, respect și uneori generozitate. Se pare că nu este cazul lui Cristiano Ronaldo.

Îl putem bănui de un egocentrism exacerbat privind lumea strict prin prisma propriilor nevoi și dorințe, fiind complet incapabil să înțeleagă și să valideze sentimentele și opiniile celorlați. “EU sunt lumea și lumea sunt EU!”- își poate închipui mult adulatul star. Cu toate acestea sunt convins că fotbalul portughez își va continua neabătut drumul cu sau fără CR7.

Am avut și noi “Ronalzii” noștri

Păstrând totuși proporția. Din păcate ultimele răzvrătiri ale lui Ronaldo nu sunt singulare. Am avut și noi în bătătură mioritică situații de acest gen. Desigur, păstrând proporția valorică. Prin anul 2000, dacă ne aducem bine aminte, câțiva membri ai așa- zise Generații de Aur, erau pe final de carieră.

Hagi abandonase naționala și a fost convins de Adrian Păunescu să revină pentru un meci contra Ungariei. A revenit, a jucat și am câștigat. A fost singurul meci al lui Gică în acea campanie. Supărat că nu a fost trecut de către selecționerul Pițurcă la a primi întreaga primă pentru calificare din partea Federației s-a răscolit împotriva acestuia. Rezultatul a fost demiterea lui Pițurcă. La fel, tot cu ceva scandal s-a lăsat și despărțirea jucătorului Dan Petrescu de echipa națională în anul 2000 când acesta s-a supărat pentru că a fost schimbat de către selecționerul Boloni, cu Cosmin Contra. Și abandonul lui Gică Popescu de la națională a fost cu năbădăi. Și pentru Hagi, Petrescu și Popescu acel an 2000 a însemnat începutul declinului. Sigur că nu este ușor să accepți ca după 10-15 ani de activitate la nivel înalt, având și rolul de lider, vine și momentul retragerii.

Ceea ce face Ronaldo acum nu este altceva decât manifestarea frustării, urletul neputinței și al neacceptării finalului. Un exemplu de neurmat. Cu siguranță el va rămâne definitiv în istoria fotbalului și a sportului, dar atitudinea cea de pe urmă s-ar putea să-i erodeze imaginea. Una colosală până acum.