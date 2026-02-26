Sport

Cristiano Ronaldo, ce lovitură pe final de carieră! Și-a cumpărat un club important de fotbal din Spania

Lovitură de proporții dată de Cristiano Ronaldo! Portughezul a cumpărat un club de fotbal. Veste de senzație venită din Spania. Prima reacție a lui CR7.
Alex Bodnariu
26.02.2026 | 10:54
Cristiano Ronaldo a cumpărat 25% din acțiunile unui club din Spania!
Veste-bombă din Spania. Cristiano Ronaldo, superstarul portughez de la Al Nassr, a cumpărat 25% din acțiunile clubului din La Liga 2, Almeria. Anunțul oficial a venit pe 26 februarie, după ce în ultimele săptămâni apăruseră tot mai multe zvonuri potrivit cărora lusitanul intenționa să investească într-un club de fotbal.

Cristiano Ronaldo a cumpărat 25% din acțiunile clubului Almeria!

Cristiano Ronaldo pare decis să rămână în prim-planul fotbalului și după momentul în care își va agăța ghetele în cui. Atacantul lui Al Nassr a devenit co-acționar la formația spaniolă Almeria, după ce a achiziționat un pachet important de acțiuni.

„Am avut mereu ambiția de a contribui la fotbal și dincolo de terenul de joc. UD Almería este un club cu baze solide și cu un potențial clar de creștere. Sunt cu adevărat entuziasmat să lucrez alături de conducere pentru a susține următoarea etapă de dezvoltare a clubului”, a declarat Cristiano Ronaldo.

Prima reacție din partea clubului după ce Cristiano Ronaldo a cumpărat Almeria

Președintele clubului Unión Deportiva Almería a oferit și el o reacție după ce tranzacția a fost oficializată. Mohamed Al Khereiji s-a declarat entuziasmat de faptul că Cristiano Ronaldo a ales să investească la echipă și se așteaptă ca această colaborare să fie una de mare succes.

„Suntem foarte bucuroși că Cristiano a ales clubul nostru pentru a investi. Este considerat cel mai bun jucător din toate timpurile, cunoaște foarte bine campionatele din Spania și înțelege potențialul a ceea ce construim aici, atât la nivelul echipei, cât și al academiei”, a declarat președintele clubului Almería.

De ce a investit, de fapt, Cristiano Ronaldo bani la Almeria. Portughezul vrea să își facă un imperiu

De altfel, în ultima perioadă, în Spania se vorbea despre posibilitatea ca CR7 să își încheie cariera de fotbalist chiar la Almeria. Lucrurile stăteau, însă, altfel. Lusitanul a intrat în acest proiect pentru a rămâne cât mai conectat la fenomenul fotbalistic din Spania. Almeria este pe locul 3 în Segunda și am putea să o vedem, sezonul viitor, în La Liga.

Investiția a fost integrată în fondul CR7 Sports Investments. Cristiano Ronaldo și-a creat deja o bază foarte solidă. Are un rol important și la Al Nassr, iar în următorii ani ar putea deveni unul dintre cei mai influenți oameni din fotbalul mondial.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
