Cristiano Ronaldo, cea mai slabă clasare la “Balonul de Aur” din 2006! Reacţia dură a starului portughez

2021 nu a fost anul lui Cristiano Ronaldo. Starul portughez a încheiat pe locul şase în topul ierarhiei de la “Balonul de Aur”. Este cea mai slabă clasarea din 2006 încoace pentru atacantul lui Manchester United.

Leo Messi a reuşit să câştige al 7-lea trofeu şi pare să fi tranşat duelul care datează de peste un deceniu cu Ronaldo pentru titlul de “cel mai bun jucător”.

Starul lusitan are cinci trofee şi având în vedere că are 36 de ani, şansele de a-l mai egala măcar pe la numărul de trofee, este foarte mic.

Din 2007 şi până în 2019, ultima dată când s-a acordat “Balonul de Aur”, a mai lipsit o singură dată de pe podium, în 2010. Atunci, CR7 a fost tot pe locul 6, ca şi în 2021.

Cum arată istoria clasărilor lui Cristiano Ronaldo în ierarhia “Balonului de Aur”:

2004 – locul 12

2005 – locul 20

2006 – locul 14

2007 – locul 2

2008 – locul 1

2009 – locul 2

2010 – locul 6

2011 – locul 2

2012 – locul 2

2013 – locul 1

2014 – locul 1

2015 – locul 2

2016 – locul 1

2017 – locul 1

2018 – locul 2

2019 – locul 3

2021 – locul 6

Redactorul şef de la France Football, declaraţie incredibilă: “Ronaldo vrea să se retragă cu mai multe Baloane de Aur decât Messi”

Cristiano Ronaldo a răbufnit la adresa lui Pascal Ferre, redactorul şef de la France Football, publicaţia care acordă “Balonul de Aur”, după ce jurnalistul a dezvăluit că singura ambiţie a portughezului este să se retragă cu mai multe trofee ca Messi:

“Ronaldo are o singură ambiție și anume să se retragă cu mai multe Baloane de Aur decât Messi și știu asta pentru că mi-a spus. Nu are nicio legătură cu banii. Este doar trofeul. Pentru că a avea unul în plus înseamnă i-ar garanta un loc în istorie”, a spus Ferre.

Ronaldo l-a contract dur: ”Este inacceptabil ca persoana responsabilă pentru acordarea unui premiu atât de prestigios să poată minți în acest fel”

Cristiano Ronaldo nu a participat la gală şi a lansat un mesaj dur pe reţelele de socializare prin care l-a contrazis pe jurnalistul francez:

”Este inacceptabil ca persoana responsabilă pentru acordarea unui premiu atât de prestigios să poată minți în acest fel, cu lipsă absolută de respect față de cineva care a respectat întotdeauna Franța, fotbalul și Balonul de Aur.

Cea mai mare ambiție a mea în carieră este să fiu un bun exemplu pentru toți cei care sunt sau vor să devină fotbaliști profesioniști”, a scris Cristiano Ronaldo pe Instagram.